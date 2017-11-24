Haber: BMA

Yeniçağa'nın gelişmesi için durdurak bilmeden, kimseye kulak asmadan çalışan Yeniçağa Belediye Başkanı Recai Çağlar, ilçede uzun süredir beklenen müjdeyi verdi. İlçeye doğalgaz getirilmesi için bir dizi görüşme gerçekleştirerek anlaşmayı sağlayan ve çalışmaların startını veren Belediye Başkanı Çağlar, geçtiğimiz aylarda başlayan doğalgaz boru hattı çalışmalarının hızla sürdüğünü belirtti. Başkan Çağlar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile de ilçenin merak ettiği soruyu cevapladı.

"İnşallah Aralık sonu..."

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Başkan Recai Çağlar, "İnşallah Aralık sonu doğalgazı yakacağız" ifadesine yer verdi. Başkanın paylaşımı ilçe halkı tarafından sevinçle karşılanırken, vatandaşlar Çağlar'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ettiler.