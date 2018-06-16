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    • Recai Çağlar, “Kazasız bir şekilde tamamlamayı nasip etsin”

    Yeniçağa’nın gelişmesi ve kalkınmasında en büyük paya sahip olan Yeniçağa Belediye Başkanı Recai Çağlar, ilçede yapılan çalışmalar için kurban kestirdi.

    10 Haziran 2018 Pazar 12:15
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    Recai Çağlar, “Kazasız bir şekilde tamamlamayı nasip etsin”

    Haber: BMA

    Özellikle son yıllarda Yeniçağa’nın turizmde gelişmesi ve ilgi odağı olması için yaptığı çalışmalarla ön plana çıkan, halkın takdirini kazanan Yeniçağa Belediye Başkanı Recai Çağlar, ilçenin alt yapı sorunlarına ilişkin çalışmalarının yanı sıra güzelleşmesi için de girişimlerini ara vermeden sürdürüyor.

    Doğalgazı ilçe halkının kullanımına kazandıran Başkan Recai Çağlar, bordür ve tretuvar çalışmalarının ardından ilçe yollarının sıcak asfaltla kaplanması için çalışmaların startını geçtiğimiz günlerde vermişti. Çalışmalar kapsamında ilçenin ana ve ara yolları asfaltlanırken Belediye Başkanı Recai Çağlar, ilçeye yapılan hizmetler dolayısıyla kurban kesti. Belediye ekipleri ve vatandaşlarla birlikte asfalt çalışmalarının devam ettiği yolda kurban kestiren Başkan Çağlar, “Tretuvar ve asfalt başta olmak üzere ilçemize yaptığımız hizmetler için kurbanımızı kestik. Rabbim hizmetlerimizin kazasız bir şekilde tamamlamayı nasip etsin” açıklamasında bulundu.

    Anahtar Kelimeler: Yeniçağa’nın, Gelişmesi, Kalkınmasında, Büyük, Paya

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