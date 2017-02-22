HABER: Aysun BEYKOZ

Geçtiğimiz günlerde Yeniçağa Belediye Başkanı Recai Çağlar ve ilçe teşkilatı Aksa gaz Genel Müdürü ile yapılan görüşme neticesinde Yeniçağa ’ya doğalgaz yatırımı için gerekli görüşmeler gerçekleştirmişti. Gerçekleşen görüşmelerden sonra Yeniçağa ilçesine doğalgaz yatırımı tamam dedi ve programa alınacağı belirtildi. Bu görüşmeyle yetinmeyen Başkan Çağlar bu işin kâğıt üzerinde değil uygulamasını görmek istiyorum ben vatandaşıma söz verdim şuradan soracağı gitmem bu iş 2017 de yapılması gerekli temennisi üzerine Aksa gaz yetkilileri tamam başkan bu yıl doğal gazı yakacaksınız sözünü aldı ve yeniçağa ilçesine döndü.

Mart ayı içersin de yatırım iş ihalesine çıkacak olan yeniçağa doğalgazı için en geç 2017 yılı sonu itibariyle tüm yeniçağa halkı evlerine doğalgazı almış olacaklar.

Doğalgaz yetkilileri ihale işlemlerinin gerçekleşmesini bekliyoruz bu iş biter bitmez en geç önümüzdeki Nisan ayı başlarında toprağa kazmanın vurulacağını ifade ettiler. Yetkililer BOTAŞ’ın Bolu Gerede hattı bağlantısı göl kenarından geçen ana hattan bağlantının yapılacağı ve 5-6 aylık bir çalışma sonunda Yeniçağa ilçesindeki vatandaşların evlerinde artık doğalgaz kullanımına başlayacağı belirtildi.