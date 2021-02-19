Recep, Şaban, Ramazan

Haber: Erdal Tanrıverdi

Camilerde din görevlilerince okunan Kur'an-ı Kerim ve ilahileri dinleyen vatandaşlar yapılan duaya katıldı. Vatandaşlar, kandili idrak etmek için camilere koştu. Akşam ezanından itibaren tarihi camilere gelen vatandaşlar, namaz kılıp, dua etti. Camilerde Kur'an-ı Kerim okuyup, mevlit ve ilahiler dinleyerek kandilin manevi atmosferini yaşayan vatandaşlara, program sonunda çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Bolu'da bulunan bütün camilerde yeni tip koronavirüs tedbirleri doğrultusunda kandil programı yapıldı. Büyük Cami Mahallesi'nde bulunan Yıldırım Bayezit Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Camiye gelen vatandaşlar ellerini dua için açtı. Bolu Müftüsü Orhan Genç tarafından dini bilgiler verilmesinin ardından mevlit ve ilahiler okundu. İl Müftülüğü tarafından kentteki camilerde düzenlenen programlarda vatandaşlar Kovid-19 tedbirleri kapsamında ibadet etti, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinledi. Vatandaşlar il merkezindeki birçok camide kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Regaib Kandili Mesajı

Yüce Rabbimizin, kullarına olan rahmet ve merhametinin bir göstergesi olarak bizlere ihsan ve ikram ettiği, Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan mübarek “üç aylar” mevsimine bir defa daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Öte yandan İl Müftüsü Orhan Genç Regaip kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Genç mesajında, “18 Şubat Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan gece, mübarek Regaib Kandilidir. Mübarek gün ve geceler, yaratılış gayemizi, kendimize, Rabbimize, çevremize ve bütün mahlukata karşı sorumluluklarımızı muhasebe etmek ve daha güzel bir hayat adına yeni bir başlangıç yapmak için önemli fırsatlardır. Regaib gecesi, üç ayların müjdecisi, Kur’an ayı Ramazan’ın habercisidir. Regaib Kandilinde Cenab-ı Hakka yürekten yöneliş ve yakarışın, günahlardan arınmanın imkanını elde ederiz inşallah. Üç Aylar ve kandiller, dünyevî meşguliyetlerimizden sıyrılıp, yaratılış gayemizi düşünmemiz; Yaratan ve yaratılanlarla olan münasebetlerimizi de güçlendirmemiz için son derece önemli bir fırsattır.

Bu duygularla Bolu’lu hemşehrilerimin üç aylarını ve Regaib kandilini tebrik ediyorum. Üç ayların rahmet, mağfiret ve bereket ikliminin insanlığın hidayetine, barış ve huzuruna vesile olmasını, milletimizin birliğinin ve kardeşliğinin daimi olmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.