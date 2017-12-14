Haber: Semih BAYKAL

AK Parti İl Başkanlığı için merak edilen kongre tarihi belli oldu. Genel merkezden gelen bilgilere göre 31 Aralık’ta il başkanlığı kongresi Nurettin Doğanay’ın tek liste katılımı ile tamamlanacak. Doğanay ile yola devam eden AK Parti teşkilatı, gün içinde Recep Tayyip Erdoğan heyecanı yaşayacak. Kongreye gelecek olan Recep Tayyip Erdoğan'ın aynı zamanda yeni teşkilat binasının açılışını yapması bekleniyor.

Cumhurbaşkanının mitinglerini organize eden sahne kuran firmada Bolu’ya gelerek kapalı spor salonunda ki düzenle ilgili çalışmasını yaptı. İl Başkanı Nurettin Doğanay’ın düzenleyeceği basın toplantısıyla kongre tarihini kamuoyuna duyurması bekleniyor.