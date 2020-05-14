Reel sektörün sorun ve taleplerini Varank’a aktardı

Haber: N. Halid Altundal

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla yapılan OSBÜK Yönetim Kurulu ve Yüksek Koordinasyon Kurulu video konferans toplantısına katıldı. Toplantıya Bakan Varank ile birlikte Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede de iştirak etti.

Gerçekleştirilen toplantıda Türkiye’deki 335 Organize Sanayi Bölgesini temsil eden OSBÜK tarafından Covid-19 ile mücadele sürecinde Bakanlıklar nezdinde yapılan çalışmalar hakkında OSBÜK Başkanı Memiş Kütükçü tarafından bilgiler paylaşıldı. Toplantıda Covid-19 pandemisi sürecinin sanayi kuruluşları üzerindeki etki ve sonuçları tüm yönleriyle ele alınarak değerlendirildi, normalleşme sürecinden itibaren yapılması gerekenler istişare edildi.

Başkan Türker Ateş, toplantıda yaptığı konuşmada Hükümet tarafından iş dünyası için bugüne kadar yapılan çalışmalardan dolayı Bakan Mustafa Varank’a teşekkür ederek, Bolu Organize Sanayi Bölgelerinin pandemi sürecindeki durumu, üretim ve istihdamdaki mevcut tabloyu aktardı, çözüm talep edilen sorunlar ile ilgili bilgiler verdi. Başkan Türker Ateş, normalleşme döneminden itibaren firmalara yeni pazarlar kazandıracak çalışmaların önem kazanacağını ifade ederek bu konuda reel sektöre destekler sağlanması, firmalara KOSGEB aracılığıyla % 50 oranında verilen fuar desteğinin oranının bu dönemde artırılması, OSB dışında kalan bölgelerde tapu tevhid işlemlerinde alınan harçlarda firmaların yüklerini hafifletmek adına bu süreçte iyileştirici düzenlemeler yapılması gibi çeşitli konularda Bakan Mustafa Varank’a taleplerini iletti.