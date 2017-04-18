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18 Nisan 2017 Salı
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    • “Referandum herkesin kazandığı bir neticeyi ortaya koydu"

    Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, "Anayasa değişikliğinin kabul edildiği referandum herkesin kazandığı bir neticeyi ortaya koydu. Bolu’da milletimizden aldığımız destek önemli; ancak her seçim sonrası olduğu gibi bu seçim sonucunu da okuyup gerekli dersleri çıkarmakla mükellefiz. Vatan hainleri dışında tüm görüşlere saygılıyız" dedi. Ercoşkun ayrıca, Evet tercihinde rekortmen ilçe Dörtdivan'a özel ifadelerle teşekkürlerini sundu.

    18 Nisan 2017 Salı 09:56
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    “Referandum herkesin kazandığı bir neticeyi ortaya koydu

    Haber: BMA

    AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, Anayasa değişikliğinin kabul edildiği referandum hakkında yaptığı değerlendirmede, Bolu’da 3 kişiden 2’sinin desteğini alabilmenin önemli olduğunu söyledi. Sandığa giden tüm seçmenlere teşekkür eden Ercoşkun, ‘Evet’ diyene de ‘Hayır’ diyene de saygı duyduklarını, referandum sonucunun herkesin kazandığı bir neticeyi ortaya koyduğunu belirtti. Ercoşkun yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Demokrasi de bu demek değil mi? Demokrasi neticeye saygı göstermektir. Biz nasıl seçimlerden sonra bize oy vermeyenlerin de milletvekiliyiz dedik, şimdi de ‘Hayır’ diyenlere de yine aynı şekilde saygı duyuyoruz ve onların da milletvekili olmaya devam edeceğiz."

    "VATAN HAİNLERİ DIŞINDA TÜM GÖRÜŞLERE SAYGILIYIZ"

    Referandumda ‘Evet’ cephesi ile buna karşı farklı değerlendirme yapan bir cephenin mücadelesini izlediklerini söyleyen Ercoşkun, sonucun bereket getirmesini dileyerek, sonucun geleceğe dair önemli bir başlangıcı işaret ettiğini ifade etti. Vatan hainlerinin görüşlerini dikkate almadığını daha önce de söylediğini hatırlatan Ercoşkun, onların dışında tüm vatandaşların görüşlerine saygı duyduğunu belirtti.

    "GEREKEN DERSİ ÇIKARMAKLA MÜKELLEFİZ"

    Türkiye genelindeki oranın daha yüksek beklenmesine ilişkin Ercoşkun, iç ve dış faktörler nedeniyle kafa karışıklıklarının yaşandığını söyledi. Referandumdan ders alınması gereken bir netice ortaya çıktığını da dile getiren Ercoşkun, Bolu’nun oranlarının analiz edilerek bu derslerin çıkarılması gerektiğinin altını çizdi. Ercoşkun ayrıca, "Her seçimden ders alınması gerektiği gibi bu seçimin sonuçlarını da okumakla mükellefiz. Biz bu neticeden her türlü dersi çıkararak, yolumuza devam edeceğiz. Ama artık yeni bir bilinçle bunu yapmamız lazım. Bizim artık rant ekonomisinden üretim ekonomisine geçmemiz lazım. Artık faiz sisteminden daha adaletli bir düzene geçmemiz lazım. Çünkü üretimin önündeki en büyük engel faiz geliyor. Faiz lobileri ve üzerine kurulmuş sistemle devam etmek mümkün değil. Diğer taraftan Avrupa ülkeleri, Amerika ve diğer güçlerle olan ilişkilerimizi gözden geçirerek adımlarımızı atmamız lazım" dedi.

    DÖRTDİVAN’A ÖZEL TEŞEKKÜR

    Bolu ilçelerindeki oy oranlarını da değerlendiren Ercoşkun, ‘Evet’ cephesi olarak çalışan partililerine teşekkür ederken Dörtdivan’a özel anlamda teşekkür ettiğini belirtti. Dörtdivan Teşkilatı’nın yüzde 90'ın üzerinde bir oranla Bolu'da birinci olduğunu ve bu netice ile aslında Türkiye genelinde de bir derece yaptığına inandığını söyleyen Ercoşkun, bu nedenle tüm parti teşkilatına teşekkür ettiğini söyledi.

    "CHP'NİN YSK'YA İTİRAZI SÜRPRİZ DEĞİL”

    CHP’nin YSK’ya yaptığı itiraz ile alakalı YSK’nın geçmiş seçimlerde de belli bir zaruriyet olması halinde bu tür kararlar aldığını belirten Ercoşkun, “Bu manada bir eksiklik varsa, YSK böyle bir karar alıp uygulayabilir. Bir oyun bile değeri vardır. Bir oyla bir çok belediye başkanlığı el değiştirmiştir. Burada da o manada vatandaşın tercihini yansıtması açısından bir oyun önemi büyüktür. YSK’nın aldığı karar sadece ilk defa bugün alınan bir karar değil. Ben bu kararın milletimizin tercihinin eksiksiz yansıtılması anlamında doğru olduğunu düşünüyorum. CHP’nin de zaten geçtiğimiz hafta vermiş olduğu sinyaller neticeyle alakalı bu tür şeylere başvurabileceğini gösteriyordu. Bu yüzden sürpriz olmadığını düşünüyorum” diye konuştu.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Milletvekili, Ali, Ercoşkun, &quot;Anayasa

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