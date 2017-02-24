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24 Şubat 2017 Cuma
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    • Referandum öncesi Güvenlik toplantısı

    Valilik Abant Toplantı Salonunda Aydın Baruş başkanlığında 16 Nisan günü gerçekleştirilecek olan halk oylaması öncesi seçim güvenliği toplantısı gerçekleştirildi.

    24 Şubat 2017 Cuma 09:55
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    Referandum öncesi Güvenlik toplantısı

    BASIN BÜLTENİ

    Valilik Abant Toplantı Salonunda Vali Aydın Baruş’un başkanlığında yapılan toplantıya Vali Yardımcılar Mustafa Kemal Keskin ile Ahmet Atılkan,  İl Jandarma Komutanı İsmail Güzel, İl Emniyet Müdürü İbrahim Özel ile ilçe Kaymakamları katıldı.

    16 Nisan’da gerçekleştirilecek olan Anayasa değişikliği halk oylaması ile ilgili alınacak tedbirlerin görüşülmesi amacıyla bir araya geldiklerini belirten Vali Baruş“Amacımız halkoylaması öncesi ve sonrası olmak üzere gerekli tüm güvenlik tedbirlerini alarak İlimizde rahat ve huzurlu bir ortamda bu süreci geçirmektir.  “dedi.

    Yapılan konuşmanın ardından sunum eşliğinde 16 Nisan’da gerçekleştirilecek halkoylaması için alınacak güvenlik tedbirleri görüşüldü.

     



    Anahtar Kelimeler: Valilik, Abant, Toplantı, Salonunda, Aydın

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