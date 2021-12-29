Refüje çarparak yolda ters döndü

Haber: S. Özge Yücel

Kaza sabah 10.00 sıralarında meydana geldi. Okul gitmek için yola çıkan 3 kız öğrenci Üniversite yokuşunda kaza yaptı. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi yokuşunda 34 JVY 74 plakalı aracı kullanan genç kadın sürücü viraja geldiği esnada otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hakimiyeti kaybolan araç, önce sağ refüje sonrasında ise orta refüje çarparak yolun ortasında ters döndü. Aracın içinde bulunan 3 kız öğrenci kazada herhangi bir yara almazken, aracın tamponu ve sağ arka tekerleği kırılarak otomobilin altında kaldı.

Kazanın ardından genç kız öğrenci, ailesine haber vererek kaza yaptığını ve kendisinde herhangi bir yaralanma olmadığını belirtti.