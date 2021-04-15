Haber: N. Halid Altundal

Edinilen bilgilere kaza, Gerede Karabük karayolu Aslanlar mevkiinde meydana geldi. M.B.Ç. idaresindeki 67 ABP 654 plakalı kargo şirketine ait kamyon Gerede ilçesinden Eskipazar ilçesine seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu refüje çarpıp devrildi. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen emniyet ekipleri trafik güvenliğini sağladı. Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım bir süre kontrollü bir şekilde sağlandı. Devrilen kamyonun vinç yardımıyla kaza yerinden kaldırılması sonrası trafik normale döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.