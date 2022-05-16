Refüje çarptı! Yolda tepen taklak oldu

Haber: C Kutay Aykan

Gerede ilçemizin, dün gece saat 00.30 sıralarında D-100 karayolu Karabük yolu üzerinde hor hor geçidi mevkiinde, kaza meydana geldi. Seyir halinde giden 16 N 3053 plakalı kamyonetin sürücüsü Hasan Uçar, aracın kontrolünü kaybederek refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle D-100 karayolunda kamyonet tepen taklak oldu. Araç içerisinde bulunan Hasan ve Havva Uçar çifti yaralandı. Yaralı şekilde araç içerisinde bekleyen çiftin imdadına Gerede Belediyesi İtfaiye ekipleri yetişti. Ekipler, tepen taklak olmuş araç içerisinden yaralıları çıkararak 112 Acil Servis ekiplerine teslim etti.

Kazada yaralanan Uçar ailesi hastaneye kaldırıldı.