Haber: Aysun Beykoz

D-100 karayolundan Ankara istikametine seyreden Ahmet B. idaresindeki 34 JR 7142 plakalı otomobil, Çaydurt kavşağında yan yoldan ana yola çıkan İbrahim A. yönetimindeki 14 EL 751 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile 2 otomobilde orta refüje çıkarak durabildi. Kazada sürücülerle Ahmet B.'nın kullandığı araçta bulunan Müzeyyen ve Fatma B. yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan 4 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.