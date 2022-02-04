Regaib Kandili dualarla idrak edildi

03.02.2022 Perşembe günü Bolu İl Müftülüğü’nün düzenlemiş olduğu Kandil Programında, Din Görevlileri tarafından Mevlid-i Şerif okundu, Kur’an-ı Kerim tilavetleri yapıldı, ilahi ve kasideler okundu, tekbir, salavatlar getirildi. Pandemi kurallarına uygun olarak yapılan programın sonunda İl Müftülüğü Vaizi Satılmış Adıtepe tarafından Regaib Kandilinin özellikleri ve bu gecede yapılması gereken ibadetler hakkında bilgiler verildi.

Bolu halkının yoğun ilgi gösterdiği program din görevlileri ve halkımız tarafından okunan hatimlerin duası ile sona erdi.

Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2022, 19:57