Reha Erginer hakemleri suçladı



Haber:Erdal Tanrıverdi

Maçın 29 dakikasında Gökhan Alsan’ın attığı golle takımımız 60 dakika boyunca cevap veremeyince -3 averaj ve 13 puanla puan cetvelinin 14. Sırasına yerleşen Kırmızı Beyazlı ekibin hocasıReha Erginer, “Maçın hakeminden hiç memnun değilim” derken, Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam ise, “İlk devreyi en iyi yerde bitirmek istiyoruz”şeklinde konuştu.

SAMSUN CEPHESİ;

Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, 1-0 kazandıkları Boluspor maçının ardından kalan 2 maçı da kazanıp, ligin ilk devresini üst sıralarda bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Sahasında ağırladığı Boluspor’u tek golle geçmeyi başaran Samsunspor’da Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, maç sonu basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi. Çok önemli bir 3 puan aldıklarının altını çizen Ertuğrul Sağlam, “Çok stresli bir haftayı geride bıraktık. Bu süreçte Bursaspor, Balıkesirspor ve Boluspor ile karşılaştık. Bu maç öncesi kalan 3 maçı da kazanıp, ilk devrenin son kısmında puan kaybı yaşamak istemiyorduk. 3 maçta alacağımız 9 puan bizi ligin ilk 3 sırasına ya da daha yukarılara taşıyacak. Amacımız ne şekilde olursa olsun devrenin son maçlarını kayıpsız geçmekti. İlkini bugün kayıpsız geçtik. Rakibimiz lige kötü başladı ama sonra hoca değişikliği ile birlikte son 5 maçta 10 puan toplamıştı. Geniş bir kadroları var. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Geçtiğimiz haftalardaki sıkıntılarımız bu maçta da hortladı. Bugün de çok net gol pozisyonumuz vardı. Maalesef kaçırdık. Maçı daha erken koparabilecek ve rahat hale getirebilecek pozisyonları da ürettik. Maalesef 90+5’e kadar taraftarımıza sıkıntılı bir maç seyrettirdik. Bugün kazanmak önemliydi. Kalan 2 maçımızdan da 3 puanla ayrılıp, devre arasında da gerekli takviyeleri yapıp, inşallah sakatlarımızın da aramıza katılmasıyla Samsunspor olarak çok daha iyi bir takım olmayı hedefliyoruz. Çalışmalarımız bu doğrultuda devam ediyor. Oyuncularımıza mücadelelerinden dolayı teşekkür ediyorum. Boluspor’a da bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum” dedi.

BOLUSPOR CEPHESİ;

Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer, 1-0 kaybettikleri Samsunspor maçının ardından hakem Emre Malok’un yönetiminden memnun olmadığını söyledi. Samsunspordeplasmanından eli boş dönen Boluspor’da Teknik Direktör Reha Erginer maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Birçok pozisyondan yararlanamadıklarını ifade eden Erginer, maçın hakemine yüklendi. Gol atmak için ellerinden gelini yaptıklarını dile getiren Reha Erginer, “Genel anlamda maç oyun içinde 2 takımada gidip geldi. Maç zaman zaman Samsunspor’un zaman zaman da bizim üstünlüğümüzde geçti. İlk yarıda belli bir bölümde fazla geri çekildik. Ondan sonra oyunu dengeleyerek, üstünlüğü ele aldık. Deplasmanda birçok pozisyona girdik. Son vuruşlarda çok etkili değildik. Geçen hafta oynadığımız maçın bir benzeri oldu. Ekstra olarak 2. yarıda fazla risk aldık. Dolayısıyla da rakibe de pozisyon verdik. 2. golü de yiyebilirdik ama o riski de almak zorundaydık. Maçı çevirecek pozisyonlarımız oldu ama deplasmanda bu kadar çok pozisyona girip de gol atamazsanız, bir de gol yerseniz, mağlubiyet kaçınılmaz oluyor. Çok fazla hakemleri eleştirmem. Hakemlerden daha standart kararlar bekliyoruz. Bugünkü maçın hakeminden hiç memnun değilim. Kritik 1-2 pozisyon var. Kamuoyunun taktirine bırakıyorum. VAR sisteminin TFF 1. Lig’de de olması lazım” ifadelerini kullandı.