Reha Özcan 25 Kasım’da Bolu’da

Haber: C. Kutay Aykan

Bir Garip Orhan Veli’de yaşama sevincini, umudunu, tutkularını, İstanbul sevdasını kusursuz bir dille bize aktaran ölümsüz şair Orhan Veli’nin dizeleri usta yazar Murathan Mungan’ın kalemiyle, Reha Özcan’ın etkileyici oyunculuğu ve yönetmen Murat Sarı ve Ayşegül Hardern in modern yorumuyla sanatseverlerle yeniden buluşuyor. Orhan Veli’nin en güzel şiirlerinden bestelenmiş şarkılarla konser tadında müzikli bir gösteri sizleri bekliyor.

Bolu Belediyesi Necip Fazıl Kısakürek salonunda sahneye çıkacak olan ünlü oyuncu Reha Özcan, vatandaşları yayımladığı video ile davet etti.