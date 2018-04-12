Haber: Esra Öztürk

Bolu Valisi Aydın Baruş, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Koçyiğit de hazır bulunduğu ziyarette ilk olarak Semiha Şakir Spastik Çocuklar Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü’nün yeni hizmet binası gezildi.

Toplam inşaat alanı 1.585 metrekare olan bina tamamlandığında içinde 36 engelli çocuğun kalabileceği 4 adet engelsiz yaşam evi ile 1 adet fizik tedavi ünitesi bulunacak. Toplam bütçesi yaklaşık 2 buçuk milyon TL olan binayı gezen Bolu Valisi Aydın Baruş, çocukların daha ferah ve daha rahat bir ortamda kalması için yapılacak olan binanın eksikliklerinin en kısa sürede bitirilip, tefrişatının tamamlanmasının ardından burada kalacak çocuklarımızın daha rahat bir yaşam alanına kavuşacaklarını kaydetti.

ÇOCUKLARIN İSTEKLERİNİ KIRMADI

Semiha Şakir Spastik Çocuklar Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ziyareti esnasında kapının önünde oynayan çocuklarla bir süre sohbet eden Vali Baruş, kendisini kapının önünde karşılayan öğrencinin isteğini kırmayarak tekerlekli sandalyesinden tutarak bahçe içinde onu gezdirdi.

Rehabilitasyon Merkezinde eğitim alan 46 çocuk ile de tek tek sohbet eden ve onlara çeşitli hediyeler veren Vali Baruş, burada yapılan eğitimler ve çocukların aldıkları tedaviler hakkında öğretmenlerden bilgiler aldı.