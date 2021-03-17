Rehber güncellendi, önemli karar alındı

Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüs rehberindeki güncellemesine göre 2 doz aşı yaptıranlara artık karantina uygulanmayacak.

Rehber güncellendi, önemli karar alındı

Haber: N. Halid Altundal

Sağlık Bakanlığı, ‘Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi’nde güncelleme yaptı. Güncellemede, koronavirüs aşısı sonrası karantina uygulanıp uygulanmayacağı ile ilgili önemli bir karar alındı.

Güncellemeye göre daha önce laboratuvarda doğrulanmış SARS-CoV 2 enfeksiyonu geçiren veya iki doz aşı yaptırıp son dozdan sonra 14 gün süre geçmiş olan kişilerde, hastalık başlangıcı veya aşılama sonrası üç ay içindeki riskli temaslarında (Güney Afrika veya Brezilya varyantı tespit edilen vakalar hariç) karantina uygulanmayacak.

Ancak, bakım evinde çalışmak veya yaşlı aile üyelerine bakmak gibi mesleki faaliyetleri riskli gruplarla yakın ilişki gerektirenler ile Güney Afrika veya Brezilya varyantı tespit edilen vakalar ile temaslı olanlara Sağlık Bakanlığı kurallarına göre karantina uygulanacak.

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