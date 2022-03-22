Reklam panosuyla doğum günü kutladılar!

Haber: Ceylan Beykoz

22 Mart tarihinde doğan arkadaşlarına ilginç sürpriz yaptılar. Orhan Samurkaş ve Gürkan Güler, Arkadaşları Mustafa Yıldırım’ın doğum gününde mesaj atmak yerine reklam panosu yaptırdı. Billboardlara asılan bu ilginç pankart kısa sürede yoğun ilgi gördü.

“GEZDİĞİN YERDE HERKES SANA HASTA OLSUN”

Reklam panolarında yerini alan doğum günü kutlamasında şu mesaj yer aldı: “Gündüzün yatta, gecen barda, altında Porsche araba, kaldığın ev Tripleks villa, gezdiğin yerde herkes sana hasta olsun. Doğum günün kutlu olsun Kardeşim.”