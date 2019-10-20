Rekor ceza 41 bin 940 TL

​​​​​​​Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Gölköy çıkışında yaptığı 2 saatlik uygulamada sürücülere 41 bin 940 Tl para cezası keserek, bir rekora imza attı.

Rekor ceza 41 bin 940 TL

Haber: C. Kutay AYKAN

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü olarak Şube Müdürü Ali Çalışkan koordinesinde Saat 21:00 23:00 saatleri arasında Gölköy çıkışında 4 ekip ve 1 motosikletli ekip ile yapmış olduğu k4 uygulamasında toplam 84 araç ve sürücüsü denetlenmiş olup 8 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan, 6 araç sahibine ehliyetsiz araç kullandırtmaktan, 2 sürücüye sürücü belgesi geri alındığı halde araç kullanmaktan, 7 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 2 sürücüye 2.kez alkollü araç kullanmaktan toplam da 9 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 3 sürücüye muayenesiz araç kullanmaktan, 1 sürücüye sigortasız araç kullanmaktan 1 sürücüye ters şeritte araç kullanmaktan 1 sürücüye seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 1 sürücüye teknik değişiklikten toplamda 31 araç  sürücü ve 6 araç sahibine 41.940 TL idari para cezası uygulandı.

2 sürücüye trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten (179/3) maddesi gereği İzzet Baysal Bahçelievler Polis Merkezine intikal ettirilmiş olup, 1 araç trafikten men edildi. Şube Müdürü Çalışkan, vatandaşların can ve mal kaybını önlemek adına uygulamaların devam edeceğini bildirdi.

Esra Perçin

Esra Perçin

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