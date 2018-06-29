Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu Cezaevlerine alınacak Ceza İnfaz Koruma Memurluğu için rekor katılım gerçekleşti. 48’i erkek, 10’u kadın olmak üzere alınacak 58 infaz koruma memurluğu için toplam 704 kişi katıldı. Komisyon Başkanlığını Adalet Komisyon Başkanı Seyfi Han, Üye Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman ve Üye 2. Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi Taner Gülşen, ilk sınavda adayların boy ve kilo ölçümlerinde hazır bulunarak, büyük bir titizlikle görevlerini yerine getirdiler.

Boy ve kilo ölçümünün ardından ikinci aşama da ise ilk bölümü kazanan adaylar arasında yaklaşık bir ay sonra sözlü mülakat sınava gerçekleşecek. Dereceye giren toplam 58 personel göreve başlayacak.

Adliye binası Ağır Ceza duruşma salonunda gerçekleşen sınavlara katılan 704 vatandaşın oldukça heyecanlı olduğu gözlenirken, ilk aşamayı kazanan adayların Bolu Adliyesi resmi internet sitesinde isimlerinin yayınlanacağı açıklandı. Önümüzdeki günlerde zabıt katipliği, icra takibi, makine teknisyeni, mübaşir, sağlık memuru ve şoför aday tespiti sınavının ilki gerçekleştirilecek.