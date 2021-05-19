Rekor salep soğanı cezası

Haber: Aysun Beykoz

Kastamonu ve Bartın’dan 4 kişi, ender bulunan ve koruma altında olan salep soğanı toplamak için Mengen ilçesi Teberikler köyüne geldi. Kaçak yollarla salep soğanı toplayan 4 kişiyi gören köylüler durumu hemen İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ile Mengen Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine haber verdiler. Jandarma, DKMP ve Orman ekipleri tarafından bölgeye baskın düzenlendi. Düzenlenen bakında 4 kişi suçüstü yakalandı. Kastamonu ve Bartın’dan gelen 4 kişinin topladıkları 5 kilogram salep soğanına el konuldu. Yakalanan 4 kişiye toplam 321 bin 860 lira para cezası kesildi. Ele geçirilen salep bitkisi soğanlarının ise ekipler tarafından, toplandığı bölgeye tekrar ekimi gerçekleştirildi.

SALEP SOĞANI TOPLAMAK NEDEN YASAK?

Salep soğanının yasaklanmasının sebebi bitki türünün yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olması ve devlet tarafından kontrolsüz ihracatın denetim altına alınmak istenmesidir. Özellikle dondurma üretiminde kıvam verici olarak yoğun bir şekilde kullanılmakta olan salep, doğada bulunan orkideler den elde edilmektedir. Bazı türlerinin toplanması yasaktır. Çünkü bu türler yok olma tehdidindedir. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ‘Doğal Çiçek Soğanlarının 2018 Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliği’ 30 Aralık 2017 tarihiyle resmi gazetede yayınlanmıştır. Bu karar doğrultusunda doğadan toplanan, ihracatı serbest ya da yasak olan çiçek soğanlarının familyaları ile ilgili ihracat izni için kontenjanlar bulunmaktadır.