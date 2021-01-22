Rekor tüketime rekor arz

Haber: Erdal Tanrıverdi

Doğal gazda tüketim rekoru kırılması üzerine Bakan Dönmez, “Daha önce 8 Ocak 2019’da gerçekleşen 245 milyon metreküplük tüketim rekoru aşıldı. Yine dün, İstanbul’daki tüketim 51,1 milyon metreküp olurken Ankara’da 22,7 milyon metreküp olarak gerçekleşti. Böylece her iki şehirde de tüm zamanların rekoru kırılmış oldu. Bu tüketime karşılık, tüm Türkiye’de 274,2 milyon metreküp gaz arzını kesintisiz sağlamayı başardık. Doğal gaz arz güvenliğimizi sağlamaya yönelik aldığımız önlemler sayesinde rekor tüketim artışını hiçbir kesinti ya da kısıntıya gitmeden karşıladık” açıklamasında bulundu.

Pik zamanlar da dahil olmak üzere günlük tüketimi çok rahat karşılayabilecek gelişmiş bir altyapıya sahip olduklarının altını çizen Bakan Dönmez, “Doğal gaz arz güvenliğimizi sağlamak için LNG, FSRU ve depolama projeleriyle sisteme günlük gaz verme kapasitemizi 339 milyon metreküpe çıkardık. Pik zamanlar da dahil olmak üzere günlük tüketimi çok rahat karşılayabilecek gelişmiş bir altyapıya sahibiz. Kısa vadede hedefimiz olan günlük gaz akışını 400 milyon metreküpe çıkaracak çalışmalarımıza da aralıksız devam ediyoruz. Tüm yatırımlarımızla Milletimize kesintisiz ve sorunsuz enerji arzını sağlamayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.