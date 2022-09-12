Rektör AK Parti’den utanıyor mu?

Haber:Süleyman Kurt

ÜniAK Başkanı Mert Turgut ve heyeti, BAİBÜ Rektörü Mustafa Alişarlı’yı ziyaret etti. AK Parti Bolu İl Gençlik Kolları Üniversiteler Birimi resmi Twitter hesabı ‘uniakbolu14’ sayfasında ziyaret, “Mustafa Alişarlı’yı makamında ziyaret ederek, karşılıklı istişarelerde bulunduk. Sayın Rektörümüz Mustafa Alişarlı’ya nazik ev sahipliği nedeniyle teşekkür ederiz” şeklinde paylaşıldı.

ÜniAK’ın bu ziyareti, Rektör Alişarlı ve BAİBÜ resmi Twitter hesabında, Akademik Koordinasyon Topluluğu ziyareti olarak paylaşıldı. BAİBÜ’nün resmi Twitter hesabında yapılan paylaşımda “BAİBÜ Akademik Koordinasyon Topluluğu Başkanı Mert Turgut ve heyeti, Rektör Mustafa Alişarlı’yı makamında ziyaret etti. Turgut, 2022 – 2023 Eğitim Öğretim yılı ile ilgili olarak planladıkları faaliyetler hakkında Rektör Alişarlı’ya bilgiler verdi” ifadeleri yer aldı.

Rektör Alişarlı ise yine kendi Twitter hesabında paylaştığı fotoğraflarda, “Akademik Koordinasyon Topluluğu Başkanı Mert Turgut ve heyeti bizlerle birlikteydi. Öğrenci topluluklarının faaliyetlerine değer veriyor; sosyal, kültürel, sportif ve bilimsel çalışmalarında destek oluyoruz. Ziyaretlerinden dolayı Topluluk Başkanı ve heyetine teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

REKTÖR AK PARTİ’DEN UTANDI MI?

ÜniAK’ın ziyaretini Akademik Koordinasyon Topluluğu adı altında paylaşan Rektör Alişarlı, akıllara AK Partiden utanıyor mu? sorusunu getirirken, birçok AK Partili, Rektör Alişarlı’nın yaptığı ince ayara tepki gösterdi.