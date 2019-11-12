Rektör Alişarlı Bolu halkıyla görüşecek

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, üniversite-kent bütünleşmesine katkı sunmak için vatandaşları Kampüste misafir ederek yüz yüze görüşmelerde bulunacak. Açık Kapı Görüşmeleriyle akademik, idari personel ve öğrencilerle randevusuz ve aracısız olarak görüşen Rektör Alişarlı, Halk Günü ile Bolulu vatandaşlarla da görüşecek.

Cuma günleri düzenlenecek programda misafir vatandaşlar, şehir içinde belirlenen duraklardan alınarak Kampüse ulaşımları sağlanacak. Rehberler eşliğinde, Kampüs içinde yapılacak tanıtım turu ile vatandaşlara üniversite hakkında bilgiler verilecek. Tur ardından vatandaşlar, Rektörlük makamında Prof. Dr. Mustafa Alişarlı ile yüz yüze görüşecek. Görüşmeler sonunda misafir vatandaşlar servislerle duraklarına tekrar bırakılacak.

Rektör Alişarlı ile Açık Kapı görüşmesi gerçekleştirmek isteyen vatandaşların BAİBÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 0374 253 45 18 – 0554 160 06 14 numaralı telefonlarından ayrıntılı bilgi alabileceği bildirildi.