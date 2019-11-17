Rektör Alişarlı, Boluluları misafir etti

Haber: N. Halid Altundal

Üniversite-şehir bütünleşmesine katkı sunmak amacıyla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Rektörlüğü tarafından Açık Kapı projesi kapsamında düzenlenen halk buluşmalarının ilk gününde, Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Bolulu vatandaşlarla bir araya geldi.

15 Kasım Cuma günü ilk kez gerçekleştirilen halk günü buluşmalarında Prof. Dr. Alişarlı, Bolulu vatandaşları Rektörlük makamında misafir etmeye başladı. Yüz yüze samimi ve sıcak bir ortamda gerçekleştirilen görüşmelerden duyduğu memnuniyeti ifade eden Rektör Alişarlı, ilk gününde Halk Görüşmelerine yoğun ilgi gösteren Bolululara teşekkür etti. Bolulu vatandaşlar ise Rektör Alişarlı’nın ilgisi ve personellerin gösterdiği misafirperlikten dolayı memnuniyetlerini ifade ettiler.

BAİBÜ Rektörlüğünden yapılan açıklamada, “Halk Görüşmeleri iki haftada bir Cuma günleri gerçekleştirilecek. Görüşmelerin ikincisi 29 Kasım 2019 Cuma günü olarak belirlendi. Bir sonraki görüşmeye katılacak vatandaşlar şehir merkezinde belirlenen birinci durak Kızılay Hamamı’ndan saat 10:15’ten itibaren, 2-Park Kafe (Cumhuriyet Parkı), 3-Merkez Duraklar, 4-Gölyüzü (Market), 5-Bolu Meslek Yüksekokulu’ndan ücretsiz servisle alınarak Kampüs içinde yapılacak tanıtım turu ardından, makamında Rektör Alişarlı ile görüşebilecekler” ifadelerine yer verildi.