Rektör Alişarlı Nerede?

İzzet Babamızın emaneti olan üniversitemiz bize emanettir. Kurulduğu yıldan günümüze binlerce genç Bolumuzda hatıralar biriktirdi. Hayata merhaba demenin aydınlık kapısı oldu da diyebiliriz.

Bilimin dünyayı aydınlatacağına inandığımız yarınlarda, maalesef BAİBÜ’den dünya gündemine düşen bir tek bilimsel veri göremedik.

Bilimi göremediğimiz gibi, Bolu’ya yaklaşık 3 yıl evvel atanan Rektör Sayın Mustafa Alişarlı’yı da görmüyoruz! Üstelik Bolu’da ikamet ettiğini bilmemize rağmen, Bolu Halkına soracak olsak, % 99’un bilmediğini görürüz.

Göreve geldiğinde bu güne Sayın Rektör’ü kamuoyunda tartıştığımız iki konu oldu. Biri Gastronomi Merkezinin Mengen’den alınması, diğeri ise Mengen’ Gastronomi Merkezi için 16 milyon yatırım yapan İzzet Babamızın emaneti Ahmet Amca’mızı ağlatması oldu.

Sayın Rektör’ün İzzet Baysal’ın başta Bolulular olmak üzere gençlere bıraktığı en büyük eserinde fakülteleri bölmek, yüksekokulları birleştirmek ve bölümleri taşımaya çalışmak dışında üniversiteye, üniversite nezdinden Bolu’ya ne katkısı olmuştur?

Son yıllarda eğitim kalitesi ve başarı sıralamalarında İzzet Baysal’ın adını taşıyan ve Bolu’yu temsil eden üniversitemizin sıralamasının gerilemesine neden dur diyememektedir?

Üniversite için neler yapar,

Gelecek planları nelerdir,

Kimlerle ve nerede olur,

Bolu ve sorunlarını tartışır mı, gibi onlarca sorunun sorulması lazım…

Kendini çok akıllı zanneden birinin! Her işinde olduğu gibi hesapsız davranışları sonrası güney çevre yolunun Bolu’yu ikiye böleceği ortadadır. Yatırım gerçekleştikçe görüyoruz ki, batıda üniversite, güneyde Karacasu görülmeyecek. Bu konuda Profesör olan rektörün düşüncesi nedir?

Yıllardır Bolu ile üniversitenin ortak hareketi, birlikteliği konuşulurken, bilim yuvası neden sessiz kalmaktadır. Elbette sadece üniversitemiz değil, ticaret odası, Besob ve ilgili kuruşların da vebali büyüktür.

Bolu öncelikli hangi konu olursa olsun üniversite neden kendini yok saymaktadır. Gerçekten soruyorum, Rektör Prof. Mustafa Alişarlı nerede?

2020 yılının tüm halkımıza sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini temenni ediyorum.

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Üzüntümü belirtmek zorundayım; Bolu sevdası, geleceği ile hayatını yaşamış ve kısa süre önce aramızdan ayrılan Şerafettin Erbayram amcamıza Allah’tan rahmet, memleketimize başsağlığı diliyorum.

Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2020, 14:41