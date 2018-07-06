Haber: BMA

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi(BAİBÜ) Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (TÖMER) Türkçe eğitimi gören uluslararası öğrenciler için geçtiğimiz gün mezuniyet töreni düzenlendi. Öğrenciler, önümüzdeki akademik yılda, BAİBÜ’de farklı lisans programlarında eğitimlerini sürdürmeye devam edecekler. Mezuniyet töreninde ayrıca, TÖMER ve Uluslararası Öğrenci Birliği (ISA) tarafından düzenlenen 1. Türkçe Konuşma Yarışması gerçekleştirildi.

İzzet Baysal Kültür Merkezi Mavi Salonda düzenlenen mezuniyet törenine, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol Ayaz, TÖMER Müdürü Prof. Dr. Halit Karatay, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla başlayan törenin açılış konuşmasını yapan TÖMER Müdürü Prof. Dr. Halit Karatay, 2013 yılında eğitim öğretime başlayan TÖMER’in bu yıl 5’inci mezunlarını verdiğini belirterek, “Şu ana kadar yaklaşık 300 öğrencimiz mezun oldu. Önümüzdeki yıl üniversitemize devam etmek isteyen 80 öğrencimiz var. Geçen yıl TÖMER, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklarının yaptığı seviye belirleme sınavında, 18 TÖMER içerisinde 3’üncü olmuştu. Burada kurumumuzun Türkçeye verdiği değer ve eğitimin niteliği ortaya çıkıyor. Sevgili öğrencilerimiz, bundan sonraki eğitim hayatınızda sizlere başarılar diliyorum” diye konuştu.

BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı ise yaptığı konuşmada, TÖMER’den başarıyla mezun olan uluslararası öğrencilerimizi tebrik ederek, “Önümüzdeki lisans döneminin de kendilerine şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Tabii burada özellikle öğrencilerimize katkı sağlayan TÖMER’in değerli ekibine, öğrencilerimiz adına teşekkür ediyorum. Ayrıca yine desteklerini bizlerden esirgemeyen Yunus Emre Enstitüsü, TİKA ve Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklarına da teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“HİÇBİR ZAMAN SİZLERİ YABANCI OLARAK GÖRMÜYORUZ”

Konuşmasında öğrencilere de seslenen Rektör Alişarlı şunları söyledi: “Geçen bir yıl içerisinde Türkçe öğrenirken aynı zamanda bizlerin kültürünü de öğrendiniz. Sizler de bize kültürlerinizi tanıttınız. Bu, karşılıklı güzel bir değişim oldu. Hiçbirimiz sizleri asla yabancı olarak görmedik. Hepimizin ortak hedefi, başarılı olmak, ülkelerimize faydalı insanlar olmak ve bunu nesillere aktarmak. Bir dönemi başarıyla kapattınız ama dil öğrenmek süreklilik istiyor. Verimli çalışmadığınız sürece muhakkak köreliyor. Bu nedenle, azminizi ve çalışma isteğinizi mutlaka devam ettirin. Dünyanın dört bir yanından öğrenciler ülkemize severek geliyorlar ve memnun bir şekilde ülkelerine dönüyorlar. Ümit ederim sizler de eğitimlerinizi başarılı bir şekilde tamamlayıp bizleri unutmadan ülkelerinize dönersiniz ve orada ülkenizin kalkınması için çalışmalarınızı sürdürürsünüz.”

Açılış konuşmalarının ardından uluslararası öğrencilerin Türkçe hazırladıkları etkinlikler ilgiyle izlendi. Türk şairlerinden şiirler okuyan ve türkülerimizi söyleyen öğrenciler, kendi ülkelerinin geleneksel şarkı ve danslarını da sergilediler.

TÜRKÇE KONUŞMA YARIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Beğeniyle izlenen etkinliklerin ardından 1. Türkçe Konuşma Yarışması gerçekleştirildi. Yarışma öncesi söz alan ISA Başkanı Abdulaziz S. Gulam, mezun olan uluslararası öğrencileri kutladı. Yarışmada, 8 uluslararası öğrenci, 4 dakikalık sürede, kendi belirledikleri konularda konuşma yaptılar. Yarışmanın sonunda Moğolistan’dan Yeldos Sovyetkan birinci, Afganistan’dan Mohammad İbrahim Bik ikinci, Türkmenistan’dan Dinara Sadullayeva ise üçüncü oldu. Dereceye giren uluslararası öğrencilere teşekkür plaketleri ve hediyeleri, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ve Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı tarafından takdim edildi.

TÖMER’i dereceyle bitiren ve Üstün Başarı Belgesi almaya hak kazanan Kazakistan’dan Araılym Mendybayeva, Afganistan’dan Farzin Oighoon ve İran’dan Mostafa Abbaspourjezestanı’ya ise teşekkür plaketleri ve mezuniyet belgeleri, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol Ayaz ve TÖMER Müdürü Prof. Dr. Halit Karatay tarafından verildi. Tören, mezuniyet belgelerini alan uluslararası öğrencilerin kep fırlatmasıyla sona erdi.