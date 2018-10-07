Haber: BMA

İzzet Baysal Kültür Merkezi Mavi salonda gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına; Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Erol Ayaz, Prof. Dr. Vahdettin Çiftçi ve Prof. Dr. Mustafa Yaman, Genel Sekreter Doç. Dr. Samettin Gündüz. TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanı Bekir Çengelci, TÜBİTAK akademik dergilerinin baş editörleri, dekanlar ve müdürler ile öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanı Bekir Çengelci, Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı’nın bilim dünyasına sağladığı katkıları anlatarak, “Bilim Teknik, Bilim Çocuk ve Meraklı Minik dergileri, faaliyetlerimiz arasında. Bu yıl kitaplarımızın da 25’inci yılını kutluyoruz ve yaklaşık 17 milyon baskıya ulaştık şu ana kadar. Proje destekleme programlarımız da bilimi ve bilgiyi topluma ulaştırma, toplum ile akademi arasında bağ kurma noktasında desteklediğimiz projeler arasında. Diğer yanda biliyorsunuz Türkiye’nin farklı yerlerinde bilim merkezleri açıyoruz. Bu merkezlerden de her yıl 7’den 77’ye yüzbinlerce insanımız faydalanıyor. Biz TÜBİTAK olarak bu faaliyetleri çok önemsiyoruz” dedi.

TÜBİTAK’ın akademik dergileri hakkında da bilgi veren Çengelci, “Şu an online olarak 11 dergimiz yayın hayatına devam ediyor. Bu çalışmayı, akademisyenlerin üretmiş oldukları nitelikli bilgileri yayınlayabilecekleri bir platform olması anlamında çok önemsiyoruz. Bunun için de baş editörlerimizle belirli dönemlerde bir araya gelip süreçlerimizi iyileştirme noktasında görüş alışverişinde bulunuyoruz. Bugün de ilk kez akademik dergilerimizle ilgili bilgilendirme ve tanıtım toplantısı gerçekleştiriyoruz. Bu anlamda bizlere destek olan Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Alişarlı hocamıza ve Genel Sekreterimiz Doç. Dr. Samettin Gündüz hocamıza iş birliklerinden, desteklerinden ve ev sahipliğinden dolayı çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

ALİŞARLI: “EN ÖNEMLİ GÖREVLERİNDEN BİRİ, STRATEJİK PROJELERİ DESTEKLEMEKTİR”

Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı ise yaptığı konuşmada, TÜBİTAK’ın Türkiye’nin göz bebeği kuruluşlarından bir tanesi olduğunu vurgulayarak, “TÜBİTAK, hem araştırma geliştirme çalışmalarına, hem bilim insanlarına, hem de ülkemiz için gerekli olan stratejik projelere verdiği destekler açısından ve aynı zamanda bilim ve toplumun kaynaşmasına sağladığı katkılar bakımından Türkiye’nin önde gelen tek kuruluşudur diyebiliriz. TÜBİTAK’ın son zamanlarda öne çıkan en önemli görevlerinden biri de stratejik projeleri desteklemek yani savunma sanayine önemli katkılar sağlamaktır” ifadelerini kullandı.

Toplantının verimli geçmesini temenni eden Rektör Alişarlı, “Ben bir kez daha Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı ekibine üniversitemize hoş geldiniz diyorum. Baş editörlerin katılımıyla ilk kez gerçekleştirilen toplantının, hem hocalarımıza hem de geleceğin bilim insanı adayı öğrencilerimize verimli olmasını diliyorum” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Türk Biyoloji Dergisi Baş Editörü Prof. Dr. Alaattin Şen sunum yaptı. TÜBİTAK’ın görevleri hakkında bilgi veren Prof. Dr. Şen, “TÜBİTAK, yaygın olarak bilinen misyonlarının yanında yaklaşık 25 yıldır, akademik dergiler aracılığıyla bilim insanlarının yayınlarını bilim dünyasıyla buluşturmasına aracılık yapıyor. Şu anda 12 akademik dergi çıkarılmakta. Üniversitedeki akademik camia, Akademik Dergiler Müdürlüğü’nün en önemli paydaşları. Bunu çok önemsiyoruz. Bugün burada olmamızın sebepleri de sizlerin geri dönüşümlerini almak ve ilerleyen süreçlerde bunları dergilerin işletim süreçlerine katmak” şeklinde konuştu.

Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı Akademik Dergiler Müdürlüğü çalışma usul ve esasları hakkında ayrıntılı bilgi veren Prof. Dr. Şen, özetle “Burada amaç, özellikle yurt içinden gelen makalelerin kabul sürecini yürütmek ve başvuruların doğru ve hızlı bir şekilde değerlendirilerek yayınlanmasını sağlamak. 11 dergimiz, SCI dediğimiz dergide yer alıyor. Bütün dergilerimize online.journals.tubitak.gov.tr’den ulaşmanız mümkün. Son zamanlarda yaptığımız girişimlerden biri COPE üyeliği. Yeni bir uygulamada yayınlarda yazarların görünürlüğünü artırmak. Bunun için ORCID ID sistemi kullanıyoruz” dedi.

Konuşmasında dergilerin etki değerleri hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Şen, “Son zamanlarda çoğu dergimizin etki değerinde bir artış söz konusu. Özellikle Tarım dergimiz bu anlamda öne çıkıyor. Tüm dergilerimize yılda 15 bin civarında makale geliyor ve bunların yüzde 85’i ilk altı ay içerisinde değerlendiriliyor. Tüm dergilerin kabul oranları yüzde 4 ile yüzde 13 arasında değişiyor” diye konuştu. Prof. Dr. Alaattin Şen, sunumunun sonunda akademisyenlerin sorularını cevaplandırdı.

Akademik Dergiler Uzmanı Cihan Aksop ise, makale gönderme ve değerlendirme süreci hakkında akademisyenlere aydınlatıcı bilgiler verdi. Toplantının sonunda, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanı Bekir Çengelci, Türk Biyoloji Dergisi Baş Editörü Prof. Dr. Alaattin Şen ve Akademik Dergiler Uzmanı Cihan Aksop’a, Rektör Alişarlı tarafından teşekkür plaketi ve tablo takdim edildi.