Rektör Alişarlı YÖKAK Çalıştayına Katıldı

Haber: Aysun Beykoz

5-7 Mart tarihleri arasında düzenlenen YÖKAK eğitim çalıştayına Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nden Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaman, BAİBÜ Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Kamil Gürel, Prof. Dr. İbrahim Çakır katılırken diğer üniversitelerden, 350’ye yakın akademisyen, idari personel ve öğrenciler katıldı. Program; Dr. Sertaç Doğanay’ın ”Geleceğin İşleri, Güçleri ve Dinamikleri” başlıklı sunumu ardından, YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas’ın ”Birlikte Nereye Koşuyoruz” adlı açılış konuşmasıyla başladı.

Elmas: “Üniversitelerinde kurumsal akreditasyon sürecini başlatıyoruz”

Türkiye’de Bağımsız Kalite Kurulunun kurulduğunu ve 2 yıldır çalışmalarını sürdürdüğünü, bu çalışmalar kapsamında 160 üniversiteye dış değerlendirme yaptıklarını kaydeden Elmas, ”Bu sefer yeni bir moda geçiyoruz. Üniversitelerinde kurumsal akreditasyon sürecini başlatıyoruz. Bu bizim için ve ülkemiz için önemli bir aşama. Bir yıldır çalıştığımız yeni sürecin en önemli ayağı değerlendiriciler. Türkiye’deki yüksek öğretim kurumlarından, çeşitli kurumlardan başvurup seçilen değerlendiricilerin burada eğitimlerini yapacağız. Hedefimiz, tüm dünya ile konuşan ama ülkemize özgü bir Yüksek Öğretim Kalite Ajansı’nın olması. 15 senedir Türkiye, Avrupa Yüksek Öğretim Kalite Güvence Ajansları Birliğine tam üyelik sürecinde sürekli patinaj yapıyordu, yeni kurulan ajansımız bu süreci şu anda devam ettiriyor. Bu süreç birkaç ay içinde açıklanacak, inşallah biz de Avrupa Birliği’nin Kalite Ajansına dünyadaki diğer kalite ajanslarına da tam üye olacağız” şeklinde konuştu.

2020 Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Programı, üç gün süren etkinliklerin ardından yapılan değerlendirme sınavı sonrasında başarılı olanlara Katılım Belgesi verildi. Çalıştay; YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas’ın kapanış konuşması ile sona erdi.