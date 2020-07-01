Rektör Alişarlı, YÖKAK Toplantısına Katıldı

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun (YÖKAK) 2020 yılı Kurumsal Dış Değerlendirme Programına dahil olacak üniversitelerin rektörleriyle birlikte, video konferans yoluyla gerçekleştirilen YÖKAK toplantısına katıldı. Toplantıya; YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sibel Aksu Yıldırım, bu yılki programa katılacak 59 üniversiteden, aralarında BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı ve Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Kamil Gürel’in de olduğu 13 üniversitenin rektörleri ve kalite süreçlerinden sorumlu öğretim üyeleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Muzaffer Elmas, YÖKAK’ın Kurumsal Dış Değerlendirme Programı’nın en önemli amacının, yükseköğretim kurumlarının gelişimine katkı sunmak olduğunu vurguladı. Elmas, pandemi sürecinde gerçekleştirilen eğitim-öğretim faaliyetlerinde kalite kültürü, dönüşüm motivasyonu ve çevik liderliğin önemine dikkat çekti. Prof. Dr. Sibel Aksu Yıldırım ise, 2020 Yılı Kurumsal Dış Değerlendirme Programı’nın detayları, önceki yıllara ait veriler, kurumlardan beklenen hususlar ve mentörlük uygulamaları hakkında bilgi verdi.

ALİŞARLI, BAİBÜ’DE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARI ANLATTI

Rektörlerin görüş ve önerilerini dile getirdikleri toplantıda, Rektör Alişarlı, göreve geldiği 2017 yılından bu yana YÖKAK’ın Dış Değerlendirme raporlarındaki tavsiyeler rehberliğinde, önemli faaliyetler gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Programdaki öneriler ve BAİBÜ’nün ilgili kurumlarının çalışmalarıyla Meslek Yüksekokullarının tematik hale getirildiğini belirten Rektör Alişarlı, bu kapsamda Bolu Meslek Yüksekokulu’nun bir kısmının, üniversite-sanayi iş birliği kapsamında Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu adı altında sanayiye taşınarak eğitimlerine devam ettiğini anlattı.

Pandemi nedeniyle ertelemek zorunda kaldıkları Batı Karadeniz Kariyer Fuarı’na kayıt yaptıran öğrencilerin ve firmaların, karekod uygulamasıyla Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları sistemine dahil edilerek, iş ve istihdam olanaklarından anında haberdar olmalarının sağlandığını vurgulayan Rektör Alişarlı, Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi’yle de mezun takip sistemini hayata geçirdiklerini söyledi. Rektör Alişarlı, program kapsamında eğiticilerin eğitimlerinin ilk bölümünün tamamlandığını, YÖKAK Web Tabanlı Program Öz Değerlendirme Sistemi kullanılarak üniversitemizde kalite kültürünün yaygınlaştırılması için çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini kaydetti.