Rektör Alişarlı, YÖKAK toplantısına katıldı

Haber: BMA

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) konferans salonunda düzenlenen toplantıya YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas ve kurul yöneticileri, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi(BAİBÜ) adına Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaman, BAİBÜ öğretim üyeleri Prof. Dr. Kamil Gürel, Doç. Dr. Mustafa İmren, rektörler, akademisyenler ve yöneticiler katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas; Yükseköğretimde kaliteli üniversitelerin, öğrencilere en çok alan dışı ve kendini geliştirebilecekleri olanakları sağlayan kurumlar olduğuna ve bunun geliştirilmesi gerektiğine değinen konuşmasında; “Biz aynı türden öğrencileri sürekli mezun ediyoruz. O yüzden bunların eğitim biçimlerinde, süreçlerinde kesinlikle hızlı bir dönüşüme ihtiyacımız var. Bu konuda kalkınma planlarında Yükseköğretim Kurumunun politikalarında ipuçları da var aslında. Üniversitelerimizin böyle olmasını istiyoruz. Yani bir coğrafyadan, bir tarihten mezun yetişiyorsa bu kişi alanı dışında küresel becerilere mutlaka sahip olmalı. Kodlama, yapay zeka, veri analizi gibi konular, analitik düşünme gibi bireysel ve insani değerlere sahip olsun ve iyi bir birey olsun. Bu işsizlik konusunda da üniversitelerimiz bu sistemlere dönüşerek katkıda bulunabilir. Çünkü aynı tipten yöntemlerle farklı sonuç elde edilmez. O yüzden bu yöntemlerini değiştirmelerini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Programın devamında; Prof. Dr. Sibel Aksu Yıldırım tarafından “2018 yılı yükseköğretim ve kalite güvencesi durum raporu” sunuldu. Prof. Dr. Buket Akkoyunlu konferansa, “Kalite Komisyonları İçin YÖKAK Bilgi Portalı” tanıtımını yaparak devam etti.

Prof. Dr. Ümit Kocabıçak düzenlenen etkinlikte katılımcılara “İç Kalite Güvence Sisteminde Program Değerlendirme ve Üniversitelerin Kullanımına Sunulacak Bilgi Yönetim Sistemi” yazılım programının tanıtımı yaptı. Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun düzenlediği program, konuyla ilgili sunumların yapılması ardından soru-cevap bölümleri ve çeşitli etkinlikler ile sona erdi.