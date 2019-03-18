Rektör Alişarlı’dan 18 Mart mesajı

Haber: BMA

BAİBÜ Rektörü Alişarlı mesajında şu ifadelere yer verdi: “Bugün Çanakkale Zaferimizin 104. yıldönümünü, millet olarak büyük bir onur, heyecan ve en kalbi duygularla kutluyoruz. Bu mukaddes vatanın en önemli kahramanlık destanlarından biri olan Çanakkale Zaferi aynı zamanda milletimizin yeniden şahlanışının miladı olmuştur. Çanakkale Zaferi bu topraklarda yaşayan her bir fert için birlik, beraberlik, dayanışma ve ortak gelecek ülküsünün ne denli önemli olduğunun en büyük nişanelerinden biri haline gelmiştir.

‘Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır’ anlayışını şiar edinerek bu topraklar için can veren tüm şehitlerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum.”