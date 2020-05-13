Rektör Alişarlı’dan hemşirelere çiçek

Haber: BMA

12 Mayıs Hemşireler Günü dolayısıyla, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Mustafa Alişarlı tarafından, BAİBÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesinde çeşitli birimlerde görev yapan ve BAİBÜ Sosyal Tesislerinde misafir edilen hemşirelere gül hediye edildi.

Rektör Alişarlı’nın hemşirelere tebrik mesajını içeren imzalı bir kart da güllerin yanında verildi. Alişarlı mesajında, hemşirelerin pandemi günlerinde mevcut bulunan görev yüklerinin daha arttığını, özveriyle çalışan hemşirelerimizin takdir ve övgüye fazlasıyla layık olduklarını vurguladı.

Mesajda; “İnsan hayatının kutsallığından ödün vermeksizin, özveri ve gayretle çalışan, bugün yaşadığımız pandemi döneminde de ailelerinden mahrum kalarak, tüm övgü ve takdiri fazlasıyla hak eden tüm hemşirelerimizin 12 Mayıs Hemşireler Günü’nü kutlar, sağlık, mutluluklar ve kolaylıklar dilerim” ifadeleri yer aldı.

Gönderilen gülleri alan hemşireler nazik hediyelerinden dolayı Rektör Alişarlı’ya teşekkürlerini ilettiler.