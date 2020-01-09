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Rektör Alişarlı’dan taziye mesajı

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde şehit düşen 4 askerimiz için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi(BAİBÜ) Rektörü Mustafa Alişarlı bir taziye mesajı yayımladı.

Rektör Alişarlı’dan taziye mesajı

Haber: BMA

Geçtiğimiz Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde teröristlerin saldırısı sonucunda 4 askerimizin şehit düşmesi ile tüm Türkiye yasa boğuldu. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi(BAİBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı da hain saldırı sonrasında bir taziye mesajı yayımladı. Rektör Alişarlı mesajında, “Barış Pınarı Harekât Bölgesinde, yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucunda şehit olan dört kahraman askerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Esra Perçin

Esra Perçin

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