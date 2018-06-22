Haber: BMA

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ), 2017-2018 Akademik Yılı Mezuniyet Ödül Töreni geçtiğimiz gün BAİBÜ Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Ödül töreninde konuşan BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, konuşmasında üniversitede devam eden çalışmalar ve yatırımlar hakkında da bilgi verdi. Rektör Alişarlı konuşmasında, “Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu’nu Turizm Fakültesi’ne, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nu Spor Bilimleri Fakültesi’ne, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu ile Bolu Sağlık Yüksekokulu’nu birleştirmek suretiyle Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne dönüştürerek daha kapsamlı hale getirmeye yönelik öneri ve tekliflerimizi YÖK Başkanımız Prof. Dr. Yekta Saraç’la paylaşmış bulunmaktayız. Böylece her birimimizi bir üst düzeye çekip daha kuvvetli bir şekilde teşkilatlandırmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

SPOR HEKİMLİĞİ İHTİSAS HASTANESİ

Göreve başladığımızda kamuoyu ile paylaştığımız stat projesinde önemli mesafeler aldık diyen BAİBÜ Rektörü Mustafa Alişarlı ayrıca şunları söyledi: “Projeyi alan tahsisi onayı için Orman Genel Müdürlüğü’ne sunduk. Bolu’da bu çalışmalara bağlı olarak Spor Hekimliği İhtisas Hastanesi kurma çalışmalarımız bulunuyor. Mevcut Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanemizle bağlı en az 75 yataklı olacak bu hastanenin bölgemizin de ihtiyacını karşılayacak şekilde sporcuların fizik kondisyon gibi problemlerinin hızlı bir şekilde tedavi edildiği ve performanslarının ölçüldüğü bir merkez olmasını arzu ediyoruz. Spor alanında ayrıca Kartalkaya’da daha önce üniversitemize ait bir kayak tesisinin yeniden devir alınması için Bolu Belediyesi Başkanlığı ile birlikte girişimlerimiz sürüyor.”

MÜZİK EĞİTİMİ VE SAHNE SANATLARI FAKÜLTESİ

“Sağlık alanında onkoloji merkezi, kardiyovasküler cerrahisi ile ilgili bir ünite ve sanatoryum hastanesi projelerimizi de hayata geçirmek arzusundayız” diyen Rektör Alişarlı, “Öte yandan planlarımız arasında bulunan Acil Travmatoloji Hastanesi’nin de İstanbul-Ankara arasında yoğun bir güzergâh üzerinde bulunan Bolu için çok önemli yatırım olacağını düşünmekteyiz. Yine aynı zamanda Hukuk Fakültemizin de kuruluş çalışmalarını nihayete erdirmek istiyoruz. Üniversitemizdeki eğitim programlarını çeşitlendirmek ve daha da nitelik kazandırmak için kurmayı planladığımız bir diğer birim ise Müzik Eğitimi ve Sahne Sanatları Fakültesi’dir” ifadelerini kullandı.