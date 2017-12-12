Haber: BMA

Bolu protokolünün yanı sıra bugüne kadar onlarca STK ve kişi tarafından ziyaret edilen Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, kelimenin tam anlamıyla ziyaretçi akınına uğruyor. Son olarak Rektör Alişarlı’yı Bolu Vali Yardımcısı Mustafa Kemal Keskin, Bolu Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Tanju Özcan, Türkiye Güçsüzlere ve Kimsesizlere Yardım Vakfı ve Kartalkaya Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü ziyaret etti.

Emekliliği dolayısıyla veda ziyaretinde bulunan Vali Yardımcısı Mustafa Kemal Keskin’e Rektör Mustafa Alişarlı, sağlık ve mutluluklar dileyerek üniversitenin anı tabağını hediye etti.

Nezaket ziyaretinde bulunan Bolu Milletvekili Özcan’a ise Rektör Alişarlı, başarı ve iyi dileklerinden ötürü teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi. Son olarak Prof. Dr. Alişarlı, ziyarette bulunan Türkiye Güçsüzlere ve Kimsesizlere Yardım Vakfı Bolu Şube Başkanı Jale Soner Canbolat, Başkan Yardımcısı Saadet Turan ve yönetim kurulu üyelerine; Kartalkaya Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Başkanı Mustafa Tanrıkulu, Sevda Derneği Başkanı İsmail Taş ve Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları Bolu İl Komisyonu Başkanı Muhammed Şerif Evcim’e teşekkürlerini belirterek STK’lara çalışmalarında başarılar diledi.