Rektör bir maaşını bağışladı



Haber: N. Halid Altundal

Koronavirüs salgınının yarattığı ekonomik problemlerin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" sloganıyla bir Milli Dayanışma Kampanyası başlattı. Başlatılan kampanyaya birçok kurum, şirket ve iş insanından destek gelirken ilimizden ise Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, bir maaşını kampanyaya bağışladığını açıkladı. Rektör Alişarlı üniversite personelini de kampanyaya katılmaya davet ederek şu açıklamalarda bulundu: “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” diyerek başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası’na bir maaşımı bağışlayarak katılıyorum. Dünyayı olumsuz etkileyen koronavirüs salgınına karşı ulusal çapta mücadele yürüttüğümüz bu günlerde, Üniversitemizin değerli senato üyelerini, akademik ve idari personelimizi kampanyaya destek olmaya davet ediyorum.”