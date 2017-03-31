HABER: FARUK ÇİDEM

Bolu’da, Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturmaları kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçlarından 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenen 23’ü tutuklu 77 akademisyen hakkında iddianame hazırlandı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 72 sayfalık iddianame hakkında bilgi veren Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yurtseven, AİBÜ rektörü Prof. Dr. Hayri Coşkun ile ilgili “kadrolaşmada ortam yarattığı ve katkı sağladığı, rektörlük seçimlerinde destek almak için bir takım kişilere aktif görevler verdiği, paralel yapıya mensup olan kişilerin desteğini alarak seçimleri kazanmasının ardından tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesinde inisiyatifi örgüt mensuplarına verecek biçimde hareket etmesi” gibi suçlamalarla dava açıldığını belirtti.

AİBÜ’de 2 ismin örgüt yöneticisi olduğu anlaşıldı

Fethullah Gülen’i tedavi etmek için üniversitenin imkanlarını kullanarak ABD’ye gittiği iddia edilen ve 15 Temmuz sonrası yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında kırmızı bültenle aranan Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görevli eski kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Mehmet Yazıcı ve yine hakkında arama kararı bulunan eski rektör yardımcısı Kenan Gümüştekin’in örgüt yöneticisi olduğu tespit edildi. Hazırlanan iddianamede iki şahsın örgüt üyeliği yanı sıra örgüt yöneticiliğinden de yargılanacağı öğrenildi.