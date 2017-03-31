banner128

banner101

31 Mart 2017 Cuma
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Rektör Coşkun FETÖ’den hakim karşısına çıkacak

    Bolu’da, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında 23’ü tutuklu 77 akademisyen hakkında hazırlanan 72 sayfalık iddianamede Abant İzzet Baysal Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Hayri Coşkun’un da şüpheli olarak yer aldığı, iddianame kabul edildiği takdirde Coşkun’un tutuksuz sanık olarak hakim karşısına çıkacağı öğrenildi.

    31 Mart 2017 Cuma 11:48
    Bu haber 780 kez okundu
    Rektör Coşkun FETÖ’den hakim karşısına çıkacak

    HABER: FARUK ÇİDEM

    Bolu’da, Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturmaları kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçlarından 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenen 23’ü tutuklu 77 akademisyen hakkında iddianame hazırlandı.

    Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 72 sayfalık iddianame hakkında bilgi veren Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yurtseven, AİBÜ rektörü Prof. Dr. Hayri Coşkun ile ilgili “kadrolaşmada ortam yarattığı ve katkı sağladığı, rektörlük seçimlerinde destek almak için bir takım kişilere aktif görevler verdiği, paralel yapıya mensup olan kişilerin desteğini alarak seçimleri kazanmasının ardından tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesinde inisiyatifi örgüt mensuplarına verecek biçimde hareket etmesi” gibi suçlamalarla dava açıldığını belirtti.

     

    AİBÜ’de 2 ismin örgüt yöneticisi olduğu anlaşıldı

     

    Fethullah Gülen’i tedavi etmek için üniversitenin imkanlarını kullanarak ABD’ye gittiği iddia edilen ve 15 Temmuz sonrası yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında kırmızı bültenle aranan Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görevli eski kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Mehmet Yazıcı ve yine hakkında arama kararı bulunan eski rektör yardımcısı Kenan Gümüştekin’in örgüt yöneticisi olduğu tespit edildi. Hazırlanan iddianamede iki şahsın örgüt üyeliği yanı sıra örgüt yöneticiliğinden de yargılanacağı öğrenildi.

    Anahtar Kelimeler: Bolu’da, FETÖPDY, Soruşturmaları, Kapsamında, 23’ü

    YORUM YAZ

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

      Yorumlar
      Toplam 1 yorum mevcut

    • Adalet 1 saat önce yorumlandı

      adalet tecelli edermi ki? mübarek cumada aldığım en güzel haber oldu.

      @Cevapla

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • RECAİ ÇAĞLAR RECAİ ÇAĞLAR YENİÇAĞA/REŞADİYE (2)
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu MONOTONLUĞUN İLAÇI…
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR TARİHİ KİMLİĞİ VE GÜNÜMÜZDE NEVRUZ -2-
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Varlığım Mutluluğumdur
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Hoş Geldin Üç Aylar ve Regaip Kandili
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Bordo salon “kütür kütür” stand up tadında mı?..
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER BEYAZ ATLI PRENSLER… DÜNYALI ERKEKLER…
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Açığa imza
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ TEK ADAM
  • Suat Tosun Suat Tosun ŞİMŞİR YANIKLIĞI VE ETNOBOTANİK ZENGİNLİĞİ
  • Aydın Hitit Aydın Hitit KAYMAKLI KADAYIF
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım Atatürk'ü Fatih Camisinde yuhalamışlardı!
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Mesajlar her yerde karşımıza çıkıyor…
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Kimin Terci Ne?
  • Nihal Eker Nihal Eker YALNIZ DEĞİLSİN
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu ZANNEDERSİN Kİ TÜRKİYE BATTI!
  • Makinist Makinist 28.128 SAAT
  • ÖMER ERU ÖMER ERU BAHAR GELDİ
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK HOCALI KATLİAMI
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Beraberlik, Kaybetmekten İyidir!
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Özgüven Sahibi Bir Çocuk Yetiştirmek İsteyen Ailelerin Dikkatine!
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Demokrasiye inanmak kadar uygulamak önemli
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş KÖMÜR ÇOCUKLARI
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Yeni proje güzelde Defterdarlık binası da unutulmamalı
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Sokak müzisyenini rahat bırakın “
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129