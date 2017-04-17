Yedi yıldır üniversiteyi çiftlik gibi yöneten Rektör Bay Coşkun ile ilgili bildiklerimizi paylaşıyorum. Bilim yuvamızın akademisyenleri arasındaki huzursuzluklar, haklarını almak üzere mahkeme kapılarında olmaları bilimi unutturdu!

Rahmetli İzzet babamızın “en büyük eserim” dediği Tıp Fakültemiz, ülkenin en borçlular arasında başı çekti. Borcun yanı sıra bazı üniteler kapanırken, bilim adamları da fakültemizden kaçarak ayrıldı. Son olarak da, Patoloji Ana bilim Dalı Başkanı Prof. Fahri Yılmaz’ın da ayrıldığı bilgisi geldi.

Bu kadar çok sayıda bilim adamının ayrılmasının, yerlerine kimlerin! geleceğinin referansı ben değildim. Ayrıca, 40 milyon liraya yakın borcun fren olduğu tıp fakültesinin, Bolulu yurttaşlar tarafından karşılandığını da unutmamalıyız.

Kendi döner sermayesinden ödün vermeyen Bay Coşkun, gözünün önünde kaybolmaya yüz tutan fakülte için kılını dahi kımıldatmamıştır!

15 Temmuz hain kalkışmayla ortaya çıkan gerçekler gösterdi ki, yüzlerce akademisyenin referansı, Bolu’ya gelmesinde ön ayak olan Rektör Bay Coşkun nihayet hakim önüne çıkacak.

Kalkışmanın başarısızlıkla sonuçlanmasıyla Ak Partiye yanaşıp, kendini aklamaya çalışması bile manidardı! Kötü günlerde Demokrasi Meydanında TIR’ından indirilen Rektör Coşkun, koltuğunu bırakmamak için her türlü direnci gösterdi, gösteriyor.

Yüzlerce FETÖ terör örgüt elemanı ihraç ve hapis cezasıyla uzaklaştırılırken, bazılarının da günahına girilerek işten atılmaları için kendileri imzaladı. Mahkemeye dahi çıkmayan ama karşı olanların ihracının kararını kimin verdiği, kimin imzasıyla gerçekleştiği, kimlerin ocağını söndürmek istedikleriyse vicdanlardaki yerini koruyor.

Bütün bu olanların karşısında “keser döndü, sap döndü” ve gerçekler ortaya çıkmaya başladı. Yüzlerce akademisyenin referansı, kariyerindeki imzası olan Rektör Bay Coşkun nihayetinde FETÖ terör örgüt soruşturmasına adı girdi.

Bay Coşkun’un adının savcılıkta terör örgütü ile anılmasıyla birlikte YÖK soruşturma başlattı. Yaşadığımız bunca gerçeğe rağmen, 7 yıldır oturduğu koltuğu bırakmaya niyeti olmayan rektörün acil olarak görevden alınması gerekmektedir. Savcılığın ve YÖK’ün yaptığı soruşturmanın selameti adına Rektör Bay Coşkun görevden uzaklaştırılmalıdır. Makamda olan rektörün delillerin ortada olmasına rağmen, başka önemli delillerin karartılacağı kuşkusu ile hemen görevden alınması doğru olacaktır.

Anlayamadığım tek gerçeğin ise, bir yıldan az süresi kalan Bay Coşkun’un koltuğa hala neden sarıldığı, bırakmak istemediğidir.

Güzel olan gelişme ise, Rahmetli İzzet babamızın emaneti olan üniversitemizin vatan hainlerinden temizlenerek, asli yapması gereken bilimi kısa zamanda yakalayacak olmasıdır. Yolun açık, bilimin ışığında başarılar sizinle olsun üniversitem.

Rahmetli İzzet Baba, huzur içinde uyuyun gözünüz arkada kalmasın, yaşadığımız sürece emanetiniz başımızın tacıdır. Ona gözümüzden daha iyi bakacağımızdan kuşkunuz olmasın.