Haber: BMA

AİBÜ Rektörü Prof. Dr. Hayri Coşkun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak kadınlar gününü kutladı. Rektör Coşkun mesajında şunları söyledi: “Kadınların hayatın her alanında söz sahibi olması ve güçlenmeleri için kadının insan haklarını koruyarak, siyasal, sosyal ve ekonomik alanda kadın temsilini arttırmak demokrasinin gelişiminde önemli bir odak noktasıdır.

Kadınlarımızın, toplumdaki statüsünün güçlendirilmesi ve uğranılan eşitsizliklerin azalması yolunda ülkemizde son dönemde önemli değişim ve gelişmeler yaşanmaktadır. Eğitim, sağlık, siyaset, hukuk başta olmak üzere her alanda kadınlara eşit fırsatlar oluşturmak suretiyle ülke olarak daha demokratik ve gelişmiş bir toplum olma yolundaki ilerleyişimizin hızlanacağına inanmaktayız.

Milletimizin yediden yetmişe erkek, kadın her ferdiyle; kadına yönelik şiddet vb. insan onurunu zedeleyen her türlü davranışı, sevgi ve merhamet ile demokrasi ve adalet ilkeleri çerçevesinde izale ederek toplumsal huzurun devamı en büyük temennimizdir.

Bu duygu ve düşüncelerle, karşılıksız sevgi ve şefkat sahibi fedakâr annelerimiz başta olmak üzere, üniversitemizin kıymetli çalışanları ve tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum.”