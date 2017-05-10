Haber: Faruk ÇİDEM

FETÖ’cü akademisyenlerin Bolu Belediye Salonundaki yargılanmaları devam ediyor. 67’si tutuklu bulunan ve halen daha aranması sürdürülen 10 FETÖ’cünün Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaları tüm hızıyla devam ediyor. Her duruşmaya katılan ve erken saatlerde duruşma salonuna gelen AİBÜ eski Rektörü Prof. Dr. Hayri Coşkun’un, 67 tutuklunun ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından dinleneceği öğrenildi.

8 Mayıs tarihinde başlayan ve her geçen gün ortaya çıkan çeşitli ifadeler nedeniyle ayrıca tutuklu sanıkların çokluğundan sıra bir türlü Coşkun’a gelemedi. Coşkun’un vereceği ifade merakla beklenirken, eski rektörün yaklaşık 10 gün sonra ifade vermesi bekleniyor.