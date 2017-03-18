Haber: BMA

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Hayri Coşkun, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak,"Aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" dedi. Rektör Coşkun mesajında ayrıca şunları ifade etti: "Milletçe, Çanakkale Zaferi’nin 102. yıldönümünü idrak etmenin gurur ve mutluluğunu bir kez daha yaşamaktayız. Asırlar boyu hür ve bağımsız yaşama idealini canlı tutan ecdadımız, Çanakkale savunmasında canlarını siper ederek şanlı tarihimizin en parlak zaferlerden birine ulaşmıştır. Şehit ve gazilerimiz Çanakkale’de, milletimizin mücadele azmi ve dik duruşunu tüm dünyaya kanıtladığı ve asla unutulmayacak büyük bir fedakârlık ve kahramanlık sergilemiştir. Nitekim, milletimiz 15 Temmuz hain darbe girişiminde Çanakkale ruhunu diri ve canlı tuttuğunu dost ve düşman tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiş, bu kutlu duruşu Devlet ve Millet el ele, bir ve beraber şekilde sergilemiştir.

Bizler, bu toprakları vatan kılan tüm şehit ve gazilerimizle iftihar ediyor, kendilerine şükran ve minnet duygularımızı bir kez daha yineliyoruz. Çanakkale’deki inanç, ruh ve iradeden hiçbir zaman mahrum olmamak temennisiyle aziz şehitlerimiz ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."