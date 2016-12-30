banner128

banner101

30 Aralık 2016 Cuma
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • REKTÖR COŞKUN’DAN YENİ YIL MESAJI

    Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hayri Coşkun, yeni yılın ülkemize ve Dünyaya hayırlar getirmesini dileyerek öğrencilerin ve vatandaşların yeni yılını tebrik etti.

    30 Aralık 2016 Cuma 14:16
    Bu haber 67 kez okundu
    REKTÖR COŞKUN’DAN YENİ YIL MESAJI

    Rektör Coşkun, “2016 yılı ülkemiz açısından zorluklarla başarıların, hüzünlerle mutlulukların bir arada yaşandığı yıl oldu. 15 Temmuz gibi bir ihanet sürecini yaşadığımız 2016’da Millet demokrasiye vurulmak istenen darbeyi,topyekün sergilediği kararlı bir duruşla önledi. Diğer taraftan Suriye başta olmak üzere bölgemizde insanlık dramları yaşandı. Umarım yeni gelen yılla birlikte, yaşanan tüm olumsuzluklar da geride kalır. İnşallah 2017 yılı ülkemize ve Dünyaya sevgi, barış, huzur ve dostluk getirir” ifadelerine yer verdi.

    “AKADEMİK VE KÜLTÜREL ANLAMDA GAYRETLERİMİZ DEVAM EDECEK”

    Prof. Dr. Hayri Coşkun mesajının devamında, “Her gün daha da ilerilere giden, akademik ve kültürel anlamda kalitesini yükselten üniversitemizin, 2017 yılında da çok daha büyük başarılara ulaşması için gayretlerimiz devam edecektir. 2017 yılında, görev süremiz içerisinde yapmış olduğumuz yatırım ve çalışmaların sonuçlarını daha net bir şekilde göreceğiz. Bu anlamda var gücümüzle çabalayarak, başarı grafiğimizi en üst seviyelere çıkaracağız. Başarılarla ve örnek projelerle geçecek yeni bir yıl olmasını en içten dileklerimle temenni ediyorum” dedi.

    BAŞARILI AİBÜ ÖĞRENCİ VE AKADEMİSYENLERİNE TEBRİK

    Rektör Coşkun son olarak Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrenci ve akademisyenlerini, 2016 yılındaki değerli çalışma ve başarılarından dolayı tebrik ederek, 2017 yılının üniversitemize ve ülkemize sağlık, mutluluk, huzur ve başarı getirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

    Birleşik Medya Ajans (BMA)

    Anahtar Kelimeler: Abant, İzzet, Baysal, Üniversitesi, Rektörü

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Üretici toplum olmak zorundayız
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Yılbaşı için “Aman Haa” Diyoruz
  • Mustafa Cop Mustafa Cop İstanbul“ ŞEHİTLER TEPESİ “ nden “BALKAN LOKANTASI” na...
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Bekçi
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR BOLU HALK KÜLTÜRÜ-1
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Rezalet (ANALİZ)
  • Aydın Hitit Aydın Hitit KRAMPON
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ BUNU DA BEN YAŞADIM
  • Suat Tosun Suat Tosun ORMANCILIK TARİHİNDE KARADERE (BOLU) ORMAN İŞLETMESİ DENEMESİ
  • RECAİ ÇAĞLAR RECAİ ÇAĞLAR NE SİYAH NE BEYAZ, FLU
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Sokak müzisyenini rahat bırakın “
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Üniversitemiz Büyüyor
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER SUKUT ALTIN MI?..
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK DÖVİZ KURU VE ÜLKEMİZ
  • ÖMER ERU ÖMER ERU MEHMETÇİKLERİMİZİ UĞURLARKEN
  • Nihal Eker Nihal Eker HAYAT
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş MAHSUR MUYUZ?
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu İBRETLİK HİKAYELER
  • Makinist Makinist Anlayana sivrisinek saz!..
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Beklemeyi Bırakmak…
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Ailelerin Çocukları ile Yapabilecekleri Harika Bir Hafta Sonu Etkinliği: Hobbit House
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Yeni müdür’e özel mesaj…
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar BOLU’NUN ÇOCUKLARI HAKETTİKLERİ YERDE DEMİŞ BİRİSİ, ÖBÜRLERİNE ÇOCUĞU ANLATSA DA BİLSEK!!!
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur KARDELEN KÜLTÜR VE SANAT SARAYINA KAVUŞACAK MIYIZ?
  • Serdar KILIÇ Serdar KILIÇ PROJEYİ GÖRDÜM
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    banner114
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2016 © boluolay.com

    banner129