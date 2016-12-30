Rektör Coşkun, “2016 yılı ülkemiz açısından zorluklarla başarıların, hüzünlerle mutlulukların bir arada yaşandığı yıl oldu. 15 Temmuz gibi bir ihanet sürecini yaşadığımız 2016’da Millet demokrasiye vurulmak istenen darbeyi,topyekün sergilediği kararlı bir duruşla önledi. Diğer taraftan Suriye başta olmak üzere bölgemizde insanlık dramları yaşandı. Umarım yeni gelen yılla birlikte, yaşanan tüm olumsuzluklar da geride kalır. İnşallah 2017 yılı ülkemize ve Dünyaya sevgi, barış, huzur ve dostluk getirir” ifadelerine yer verdi.

“AKADEMİK VE KÜLTÜREL ANLAMDA GAYRETLERİMİZ DEVAM EDECEK”

Prof. Dr. Hayri Coşkun mesajının devamında, “Her gün daha da ilerilere giden, akademik ve kültürel anlamda kalitesini yükselten üniversitemizin, 2017 yılında da çok daha büyük başarılara ulaşması için gayretlerimiz devam edecektir. 2017 yılında, görev süremiz içerisinde yapmış olduğumuz yatırım ve çalışmaların sonuçlarını daha net bir şekilde göreceğiz. Bu anlamda var gücümüzle çabalayarak, başarı grafiğimizi en üst seviyelere çıkaracağız. Başarılarla ve örnek projelerle geçecek yeni bir yıl olmasını en içten dileklerimle temenni ediyorum” dedi.

BAŞARILI AİBÜ ÖĞRENCİ VE AKADEMİSYENLERİNE TEBRİK

Rektör Coşkun son olarak Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrenci ve akademisyenlerini, 2016 yılındaki değerli çalışma ve başarılarından dolayı tebrik ederek, 2017 yılının üniversitemize ve ülkemize sağlık, mutluluk, huzur ve başarı getirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

Birleşik Medya Ajans (BMA)