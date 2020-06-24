Rektör müjdeyi Başkan Allar’a verdi

Haber: BMA

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı’yı makamında ziyaret etti. Allar’a AK Parti İlçe Başkanı Av. İsmail Çetin’in de eşlik ettiği ziyarette Gerede ilçesine yapılan ve yapılması hedeflenen yatırımlar görüşüldü. Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarete, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Aydın Him ve Prof. Dr. Samettin Gündüz de katıldı. Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nda bu yıl açılan ‘Yeni Medya ve Gazetecilik’ ile ‘Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi’ bölümlerinin öğrencilerin mesleki gelişimi, iş dünyası ve istihdam ile ilçeye katkıları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

ALLAR: “GEREDE’MİZE HAYIRLI OLSUN”

Ziyaret sonrasında Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar bir açıklama yaptı. Başkan Allar açıklamasında, “Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı hocamızı; AK Parti İlçe Başkanımız Sayın İsmail Çetin ile birlikte makamında ziyaret ettik. Üniversitemiz ve ilçemizle ilgili istişarelerde bulunduk. Geçtiğimiz yıl açılması için girişimde bulunduğumuz ‘Sivil Savunma ve İtfaiyecilik’ programına bu yıl ÖSYM tercih kılavuzunda yer verilerek öğrenci alınacağı müjdesini bizimle paylaştı. Gerede’mize hayırlı olsun. Bu vesile ile 27/28 Haziran tarihlerinde üniversiteye giriş sınavına girecek öğrencilerimize başarılar diliyorum. Öğrencilerimize; Gerede Meslek Yüksekokulu ve Uygulamalı İdari Bilimler Yüksekokulunda bulunan bölümleri de tercihlerinde göz önünde bulundurmalarını öneriyorum” ifadelerine yer verdi.