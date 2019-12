Rektör, Öğrenci Toplulukları ile buluştu

Haber: BMA

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Rektörlüğü tarafından düzenlenen tanışma ve dayanışma toplantısına, BAİBÜ’de faaliyet gösteren 105 öğrenci topluluğunun başkan ve başkan yardımcıları katıldı. BAİBÜ Sosyal Tesisinde gerçekleştirilen yemekli toplantıya; Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Yaman, Prof. Dr. Samettin Gündüz ve Prof. Dr. Aydın Him, Genel Sekreter Murat Tok ve öğrenci topluluklarının başkan ve başkan yardımcıları katıldı. Öğrencilerin kendilerini tanıtmalarının ardından toplantıda bir konuşma yapan Rektör Alişarlı, öğrencileri daha yakından tanıyabilmek, toplulukların faaliyetlerini öğrenmek ve bu faaliyetleri birlikte değerlendirebilmek amacıyla bu tür organizasyonlar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Rektörlüğün önemli faaliyetlerinden biri olan Açık Kapı görüşmeleri hakkında öğrencilere bilgi veren Rektör Alişarlı, “Rektörlük olarak her zaman öğrencilerimizle doğrudan bir iletişim kurmayı amaçlıyoruz. Yaklaşık 2 aydır üniversite personeline yönelik ‘Açık Kapı’ uygulamamız var. Bu uygulamaya öğrencilerimizi ve ardından da halkımızı dahil ettik. Açık Kapı’ya her öğrencimiz gelebilir. Bunun için randevuya gerek yok. Her Salı, saat 17.00’den 18.30’a kadar, çoğu zaman bu süre uzayabiliyor tabii ki, öğrencilerimizle görüşüyorum. Görüşmeye gelmek için mutlaka bir sorununuz olması da gerekmiyor. Bir öneriniz, bir fikriniz de olabilir bizlere söylemek istediğiniz. Sizin fikirleriniz bizim için çok önemli. Notlarımızı alıyoruz, atlamıyoruz. Çok talep oluyor aynı zamanda. Asıl faaliyetleriniz, kampüs içerisinde temsil ettiğiniz topluluğun daha etkin bir şekilde çalışması, kendi alanınızla ilgili çalışmalar yapıp diğer öğrencilerle bunları paylaşabilmek. Bizler de her öğrencimiz kendi alanında en iyisini yapsın diye çaba gösteriyoruz” diye konuştu.

“BÖLGESEL KARİYER FUARI ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN BÜYÜK İMKAN SUNACAK”

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde BAİBÜ’de 2020 yılının Nisan ayında gerçekleştirilecek ve Batı Karadeniz Üniversiteleri Birliği üyesi üniversitelerin katılacağı bölgesel bir kariyer fuarı düzenleneceğini vurgulayan Rektör Alişarlı, şunları ifade etti: “Bu fuarın amacı şu: Batı Karadeniz Üniversiteleri Birliği’nde 13 üniversite bulunuyor. Bölüm başkanlığı da üniversitemiz koordinatörlüğünde gerçekleştiriliyor şu anda. Bu üniversitelerin tüm rektörlükleri, bu illerin tüm ticaret odası başkanlıkları, valilikleri, illerin ticaret erbapları ve devletin tüm kurumları, 3 gün boyunca açacakları stantlarda sizlerle görüşecekler. Sizler ve aynı zamanda 12 üniversitenin öğrencileri birlikte bu stantlara gelip kayıt olacaksınız. Staj başvuruları, iş başvuruları, teklif mektuplarınız olacak. Teklif mektuplarını sizler için biz hazırlayacağız. Sizlere kariyer eğitimi verilecek aynı zamanda, yani bir CV nasıl doldurulur, ikili görüşme nasıl yapılır, bir başvuru nasıl olur? Eğitimde bu soruların cevaplarını bulacaksınız. Diyelim ki üniversitemizden 5000 öğrenci bu fuarı ziyaret etti. Kimlerle görüşmüşse, staj mı, iş başvurusu mu ya da teklif mektubu mu? Bunların hepsi kontrol edilecek. Örneğin sizin A firmasıyla bir staj görüşmeniz oldu. Kabul edildiği anda Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynaklarında staj kaydı kabul edilecek ya da iş başvurusu ise, işe başladığı kabul edilecek. Böylece mezun olan öğrencilerimizin de takibi İnsan Kaynakları Başkanlığı tarafından sağlanacak. Bunlar veri olarak bize de gelecek. Öğrencimiz nerede çalışıyor, ne yapıyor? Bizler de bunları öğrenebileceğiz. Fuarın en büyük özelliklerinden biri de bu olacak. Biz bir nevi arabuluculuk yapmış olacağız.”

Rektör Alişarlı’nın konuşmaları ardından, yemekli toplantıya katılan topluluk başkanları, genel durumları hakkında görüş alışverişinde ve değerlendirmelerde bulundular.