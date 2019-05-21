Rektör, öğrenciler ile iftar yaptı

Haber: BMA

Rektör Alişarlı ilk olarak, Mimarlık Fakültesi öğrencileri tarafından düzenlenen iftar yemeğine katıldı. İftara; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Yaman, Prof. Dr. Samettin Gündüz ve Eşleri, Mimarlık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Leyla Alpagut, Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Can Karagülle, akademisyenler, idari personel ve öğrenciler katıldı.

Rektör Alişarlı, iftar öncesi yaptığı konuşmada, “Mezun olacak öğrencilerimizin yolu ve bahtları açık olsun. Eğitim hayatlarında merdivenleri henüz çıkmaya başlayan öğrencilerimize de başarılar diliyorum. Bereketi bol nice iftarlara erişmek dileği ve duasıyla hayırlı iftarlar diliyorum” dedi.

TÖMER’İN İFTARI

Rektör Alişarlı başka gün ise Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) tarafından BAİBÜ Sosyal Tesisinde düzenlenen iftar yemeğine de iştirak etti. TÖMER iftarına; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Aydın Him, Prof. Dr. Samettin Gündüz, Prof. Dr. Mustafa Yaman, TÖMER Müdürü Prof. Dr. Halit Karatay, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Bayram Kaya, Türk Halk Müziği Uzmanı Kemal Bilsel Sarısözen, akademisyenler, idari personel ve öğrenciler katıldı.

120 öğrencinin katıldığı iftar sonrası Rektör Alişarlı ve Rektör Yardımcısı Aydın Him öğrencilerle tek tek sohbet etti. Kemal Bilsel Sarısözen de, farklı ülkelerden gelerek BAİBÜ’de öğrenim gören öğrencilere Türk Halk Müziği kültürü hakkında bilgiler verdi.