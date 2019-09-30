“Rektör oturduğu koltuğu bu vakfa borçlu”

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Mengen’de eğitim veren Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’ne bağlı Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nün merkez yerleşkeye taşınması ile ilgili konuda açıklamalarda bulundu. Belediye Başkanı Özcan açıklamasında, “Biliyorsunuz Gastronomi Bölümü Mengen’de yaklaşık 6 yıldır faaliyet gösteriyor. Gastronomi Bölümünün büyütülmesi ve öğrenci kapasitesinin arttırılması ile ilgili olarak YÖK’ünde görüşü alınmak suretiyle dönemin rektörü Hayri Coşkun ile İzzet Baysal Vakfı arasında protokol yapıldı. Binalar hızlı bir şekilde yapılıyor. Yılsonu itibari ile birlikte tamamlanma oranının %70’i geçeceği bilgisi verildi. Ancak Sayın Rektörün orayla ilgili bir sıkıntısı olduğunu duyuyoruz. YÖK nezdinde girişimleri olduğunu Sayın Ahmet Baysal’ın açıklamaları ile öğrendik. Konuyla ilgili Mengen Belediye Başkanımızdan da bu bilgiyi aldım. Tabi Mengen’de büyük ve haklı bir infial var. Burada milyonlarca lira harcanmış bir yapı var. Bu parayı harcayan İzzet Baysal Vakfı. Bu parayı da İzzet Baysal Vakfı durup dururken harcamış değil, ortada BAİBÜ ile imzalanan bir protokol var. Maalesef sayın rektör oradaki bu kadar yatırıma rağmen bu bölümü Bolu’ya almaya çalışıyor. Biz bundan hoşnut değiliz. Sayın Ahmet Baysal’ın bu kadar üzülmesinden dolayı büyük üzüntü duyduk” şeklinde konuştu.

“BU GÖREVİ BIRAKIN, MEMLEKETİNİZE GERİ DÖNÜN”

İzzet Baysal Vakfı’nın Bolululara emanet olduğunu ve Bolu’nun seçilmiş Belediye Başkanı olarak Bolular adına bu vakfa her zaman olduğu gibi sahip çıktıklarını ifade eden Özcan “Bu vakıf Bolu’ya çok sayıda hastane, okul, üniversite kazandırmış bir vakıf. Milyonlarca lira destek vermiş bir vakıf. Şimdi de Bolu’nun bazı ilçelerinde olduğu gibi Mengen’e de gastronomi ile ilgili önemli bir yatırım yapıyor. Rektör açısından düşünüyorum hangi akla hizmet ediyor belli değil. Bu nasıl bir mantıktır. Niye milyonlarca lira düzeyinde yapılmış bir yatırım varken, o yatırımı elinin tersi ile itip Bolu’ya bu nakletmeye çalışıyor ben işin içinden çıkamıyorum. Rahmetli İzzet Baysal, vakfı kurarken şunu söylemişti. Vakfı biz kurduk Bolululara emanet ediyoruz. Bende Bolu halkının seçilmiş başkanı olarak Bolulular adına bu vakfa sahip çıkıyorum. Dolayısıyla bir rektörün kişisel kaprisi Bolunun menfaatleri önüne geçemez. İzzet Baysal Vakfı’na böyle bir haksızlık yapılmasını biz doğru bulmuyoruz. Yol yakınken sayın rektöre şu çağrıda bulunuyoruz. Bu tür girişimlerden vazgeçin. YÖK nezdinde böyle bir girişimde bulunduysanız, ikinci bir yazı ile bu talebi geri çekin ve daha da önemlisi gönlünü kırdığınız bizim için çok önemli olan Ahmet Baysal büyüğümüzün gönlünü de bir şekilde alın. Ben bunların hiçbirini yapmam diyorsanız bu görevi bırakın, memleketinize geri dönün. Benim çağrım bu” dedi.

“REKTÖR ORADA OTURDUĞU KOLTUĞU BU VAKFA BORÇLU”

İzzet Baysal Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Baysal’ın gözyaşları içinde yapmış olduğu açıklamaya değinen Özcan “Ahmet amcanın basın açıklamasını hem izledim hem de detaylı bir şekilde okudu ve çok üzüldüğünü gördüm. İzzet Baysal Vakfı’nın uzunca bir süredir sayın rektörün uygulamalarından ve tavırlarından rahatsız olduğunu biliyorum. Rektör orada oturduğu koltuğu bu vakfa borçlu. O üniversiteyi yapan Türkiye’ye kazandıran, Bolumuza kazandıran rahmetli İzzet Baysal ve onun mirasçısı olan vakıftır” ifadelerini kullandı.

“AKP YÖNETİCİLERİ TAVRINI NET BİR ŞEKİLDE ORTAYA KOYMALIDIR”

Gelişen süreçte Ak Parti kanadından herhangi bir açıklamanın yapılmaması konusunda açıklamalarda bulunan Özcan “Ak Parti yöneticilerine ve sayın milletvekillerine çağrıda bulunuyorum. Henüz süreç düzeltilmesi mümkün olan bir süreç. O yüzden başta milletvekillerimiz olmak üzere Ak Parti İl Başkanı bu süreçte tavrını net olarak ortaya koymalıdır. Bolu’dan yana mı, vakıftan yana mı yoksa rektörden yana mı kamuoyu bunu bilmek ister” dedi.

“GERİ ADIM ATMAZSA ELBETTE BİZİM DE YAPACAKLARIMIZ VAR”

Son olarak rektörün bu tavrından geri adım atmaması durumunda kendilerinin de yapacakları olduklarını ifade eden Özcan şunları söyledi. “Ben bu konunun hızlı bir şekilde parlamentoya taşınmasını sağlarım. Sonuç itibari ile ben 8 yıl milletvekilliği yaptım. Şuanda benim milletvekilliğim sona ermiş olabilir ama parlamentoda benim 140 arkadaşım var. Bu hafta sonunda da burada bir kamp var biliyorsunuz. Orada da bütün milletvekillerimize bu konuyu anlatıp parlamento gündemine de bu konunun taşınmasını çok istediğimi söylerim paylaşırım. Sayın milletvekillerimiz de bu konuyu parlamentoda enine boyuna işlerler.”