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21 Şubat 2018 Çarşamba
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    • Rektör Uçtu Uçtu, Mengen’e Kondu

    Erhan Beykoz yazdı...

    21 Şubat 2018 Çarşamba 12:39
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    Rektör Uçtu Uçtu, Mengen’e Kondu
    A.İ.B.Ü. denilince aklımıza Bolu’nun yüksek eğitim alanında 7 yıl yönetimin başında kalan rektörünü hatırlarız!

    Geçmişte, her yıl binlerce öğrenci yurt sorunu yaşarken, çözüm odaklı olmak yerine topu hükümete atardık.

    Eğitim seviyemiz 50. sıralarda olurken, kimsenin gıkı çıkmazdı. Geçmişi unuttuk, eskiden kurtulduk derken yeniyle tartışmalar başladı.

    Önce üniversitemize atanan Rektör Mustafa Alişarlı, gülen yüzü, vatandaşlarla olan ilişkilerinden dolayı sempati topladı.

    Kapısının açık olması, yeni binada sadece işine yoğunlaşmasını sağlaması, gelen taleplere akıl doğrultusunda evet! cevaplarıyla ilgi odağı oluyordu!

    Sayın Alişarlı’nın Rahmetli İzzet Babamızın bize emanet ettiği üniversitemizin kaybettiği yılların açığını kapatır diye umut ediyorduk. Eğitimde kaliteyi yakalayacak, ülkemin seçili üniversitelerinden biri olacak sanıyorduk. Sadece eğitimle ilgilenecek, Bolu’yu uçuracak diye bekliyorduk!

    Oysa rektörümüz koltuğa oturduktan kısa süre sonra yaptığı bir açıklamayla hepimizi şaşırttı. Üniversitelerin çoğunda var olan stadyum projesini hayata geçirmek istediğini öğrendik, sevindik. Buraya kadar her şey normaldi. Fakat “yapacağı stadyumu Boluspor’a verebileceğini, küçük şehrin büyük öyküsüne katkı sağlayacağını, bunun için Gölköy’de bir alan istediğini söyleyince yumruk yemiş boksör gibi olduk.

    Ülkemizin geleceğini teslim edeceği, bilim ve irfanın esas olacağı, dünya üniversiteleriyle yarışacak olmasını beklediğimiz Rektör Sayın Alişarlı tribünlere oynamaya başlamıştı.

    Sonumuz Allah hayırlı etsin derken, bir anda Mengen bombası patladı! Yıllar öncesinde Mengenli yürekli ve ilçesini seven yurttaşların kurduğu dernek ile hayata geçen Gastronomi Fakültesini Bolu’ya alınmak istendiği bilgi geldi!

    Mengen’e kampus yapımını hatırlaylım, Mübarek bir ramazan iftarına Ahmet Baysal Amcamız davet edildi. Başkan Turhan Bulut ve yine Mengenli hayırsever insanlar kampus alanı olarak yaklaşık 40 dönüm araziyi üniversiteye hibe edeceklerinin garantisini hazırladılar. Yerin hazır olması, vatandaşların yakın sevgileri karşısında Ahmet Amca Mengenlilere kampus yapılacağının sözünü verdi. Sonrasında Saygıdeğer Ahmet Baysal proje anlaşmalarını imzalayarak, her zamanki gibi aydınlık ülkemin tarihine not düştü! 10 dönüm kapalı kampus alanı projesi 9 Nisanda 4 işletmenin verdiği teklif zarfları açıldıktan kısa süre sonra ilk kazması vurulacak.

    Mengen Gastronomi ve Aşçılık Okullarına Bolu’dan 3-5 öğrenci günü birlik gidip gelir. Diğer kalan öğrencilerde kimseye yük olmadan, yurt aramadan, sıkıntı çekmeden, çok masraflı olmamak kaydıyla geleceğe hazırlanırlar.

    Yeni yapılacak kampusun şehrin en uzak noktasına uzaklığı yürüme mesafesinde 15 dakika. Yine Belediye Başkanı Sayın Turhan Bulut’un ücretsiz olarak yurttaşlara sağladığı ulaşımda kullanılmakta. Bütün bunları üst üste koyduğumuzda, birilerinin Mengen’den rahatsız olduğu, birileri karmaşa, tartışma ve kavga istediği, birilerinin çekememezliği ortaya çıkıyor.

    Bu gerçekler ortadayken, Rektör Sayın Alişarlı’nın komik gerekçesi de, “Bolu’ya uzak olması ve misafir gençlerimizin okula gidişlerinde zorluk yaşamalarıymış!

    Sayın Rektöre sormazlar mı, “Mengen’in en uzak yerine kaç dakikada gidilir? Arkadaş sizi bu bilgiyi kim verdi?  Sizi Mengen diye başka bir ilçeye mi götürdüler? Sorular uzayıp gider.

    Asıl benim soracağım soru da, yüreği yeten varsa Gerede’de ki üniversitemizde bu tür oyunlar oynamaya kalksınlar.

    Fotoğraf ortadayken, rektörümüzden, senatomuzdan ve tüm aklı başında olanlardan ricam, hata yapmamanız. Doğruları bozarak insanları üzebilirsiniz. Yapmayın, etmeyin, kaliteli eğitime bakın ve seviyeyi yükseltin ki, sizi başımızda taşıyalım...

     

    Anahtar Kelimeler: Erhan, Beykoz, Yazdı...

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