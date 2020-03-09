Rektör, yaşlıları üniversitede ağırlayacak

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Çakmaklar köyündeki İzzet Baysal Huzurevi’ni ziyaret ederek, huzurevi sakinleri ile bir araya geldi. Etkinliğe Rektör Alişarlı’nın yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Koçyiğit, Rektör Yardımcıları, Dekanlar, huzurevi sakinleri ve çalışanları katıldı. Rektör Alişarlı, burada yaptığı konuşmada, İdlib’de şehit düşen Mehmetçiklere ve tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve Türk Milletine başsağlığı, gazilerimize ise acil şifalar ve uzun ömürler diledi.

“SİZLERİ DE ÜNİVERSİTEMİZDE 1 HAFTA AĞIRLAMAK İSTİYORUZ”

Üniversitenin yürüttüğü sosyal programlar hakkında huzurevi sakinlerine bilgi veren Rektör Alişarlı, yaşlılar için başlatacakları yeni bir projenin haberini verdi. Rektör Alişarlı yaptığı konuşmada, “Bir nedenle eğitimlerini tamamlayamamış ya da üniversiteye gidememiş ev hanımlarına, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde 1 haftalık, içeriği dopdolu ve yararlı bir eğitim fırsatı sunuyoruz. İnşallah bu projeyi daha da geliştirerek, belli bir yaşın üzerindeki büyüklerimize de aynı fırsatları vermek istiyoruz. Yaşlılar Üniversitede projesiyle, sizleri de üniversitemizde 1 hafta ağırlamak istiyoruz. Bizler için bir mutluluk ve kazanç olacaktır. Sizlerin hayatına yeni bir renk ve meşgale katacaktır. Hepinizi üniversitemize bekliyoruz” dedi.