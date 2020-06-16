Rektör’den Jandarma’ya 181. yıl ziyareti

Haber: N. Halid Altundal

14 Haziran 1839 yılında kurulan Jandarma Teşkilatı kuruluşunun 181. yılını kutluyor. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı da bu kapsamda Bolu İl Jandarma Alay Komutanlığını ziyaret etti. Ziyarette konuk defterini imzalayan Rektör Alişarlı, canları pahasına gece gündüz demeden özveriyle ülkemizin güvenliği için çalışan Jandarma Teşkilatına teşekkür ederek kuruluşunun 181. yıl dönümlerini kutladı. Alişarlı, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Ömer Ersever’e çiçek takdiminde bulundu, İl Jandarma Komutanı Ersever de Alişarlı’ya hediye takdim etti. Ziyarete Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sameddin Gündüz’de katıldı.